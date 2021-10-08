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فيسبوك يترنح مجددا.. أعطال تضرب إنستغرام وماسنجر

فيسبوك أكد أنه يعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن (غيتي)
8/10/2021-|آخر تحديث: 8/10/202111:16 PM (مكة المكرمة)

ضربت الأعطال تطبيقات فيسبوك مجددا بعد أيام قليلة من انقطاع خدماته بشكل مفاجئ لعدة ساعات، وقد أعلنت المنصة العالمية أنها تعمل على إصلاح المشكلات في أسرع وقت ممكن.

وأكدت إدارة كل من تطبيق إنستغرام وماسنجر التابعين لفيسبوك مساء الجمعة أن المستخدمين يواجهون مشكلات في الوصول إلى التطبيق واستخدامه، وقالتا إن العمل جار على إصلاحها في أسرع وقت.

وفي وقت سابق، قالت منظمة نت بلوكس إن إنستغرام يشهد انقطاعات متفاوتة في الخدمة عالميا.

ويأتي هذا بعد انقطاع واسع في موقع فيسبوك وتطبيقاته وخاصة واتساب يوم الاثنين الماضي لحوالي 6 ساعات، عزته إدارة المنصة إلى خطأ في الإعدادات وكبدها خسائر بمليارات الدولارات.

 

المصدر : وكالة سند

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