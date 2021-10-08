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تكنولوجيا|العالم

إعلان لشركة إنتل يظهر أن مستخدمي منتجات آبل مسحورون

قدمت الشركة لزبناء يحبون منتجات شركة آبل بائعا مفترضا للشركة التي تنتج آيفون وأجهزة ماك، وعرضت لهم أشياء جديدة يمكن أن تقوم بها أجهزة الحاسوب الشخصية التي تقدمها إنتل مع إيحاء بأنهم قد يحصلون على أحدث منتجات آبل الجديدة.

Breaking the Spell: Social Experiment | Intel
تجربة اجتماعية قدمتها شركة إنتل تكشف بها هوس مستخدمي آبل بمنتجاتها (مواقع التواصل الاجتماعي)
8/10/2021

في خطوة لافتة، قدمت شركة "إنتل" (Intel) إعلانا يشبه التجربة الاجتماعية التي تفيد بأن مستخدمي منتجات شركة "آبل" (Apple) المنافسة لها مسحورون بمنتجات الشركة مثل "آيفون" (iPhone) وأجهزة "ماك" (Mac).

وخدعت شركة إنتل المشاركين في التجربة، إذ قدمت لأشخاص يحبون منتجات شركة آبل بائعا مفترضا للشركة التي تنتج آيفون وأجهزة ماك.

البائع عرض لهم مزايا جديدة يمكن أن تقوم بها أجهزة الحاسوب الشخصية مع إيحاء بأنهم قد يحصلون على أحدث منتجات آبل الجديدة التي تتضمن هذه المزايا، ليفاجئوا بالحقيقة في النهاية.

لكن أجهزة "ماك بوك" (MacBook) لا يمكنها القيام بأي من هذه الأشياء التي قدمها البائع المفترض، مثل تشغيل أكثر من 57 ألف لعبة، وشاشات اللمس، في حين تتوفر تلك المزايا في أجهزة شركة إنتل.

بعد ذلك تأخذ الأمور منعطفًا آخر، إذ يواصل ممثل شركة آبل المزيف إظهار مزايا لجهاز حاسوب محمول 2 في 1 يمكن أن يتحول إلى حاسوب محمول، وهي تقنية موجودة منذ أكثر من عقد، لكن لا توجد في أجهزة آبل.

وأخيرا يتم اصطحاب المشاركين إلى غرفة حيث يمكنهم رؤية ولمس هذا الجهاز 2 في 1 وأجهزة حاسوب إنتل الأخرى التي يفترض أنها تغلبت على آبل بالعديد من المزايا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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