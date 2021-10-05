طور باحثون نوعا جديدا من كلمات المرور يعتمد على قياس الموجات التي تصدر عن المخ كرد فعل عند رؤية سلسلة من الصور، واستعمال هذه الموجات ككلمات مرور.
الشرطة الأوكرانية تلقي القبض على هاكر تسبب في أضرار بقيمة 150 مليون دولار
5/10/2021
قالت الشرطة الأوكرانية أمس الاثنين إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عاما اخترق أكثر من 100 شركة أجنبية، وتسبب في أضرار تجاوزت قيمتها 150 مليون دولار، وفقا لرويترز.
وقال بيان للشرطة إن الهاكر -الذي لم يتم الكشف عن هويته- استخدم هجمات التصيد والبرمجيات التي تسمح بالوصول إلى أجهزة الكمبيوتر عن بعد، وأضاف أن من بين الضحايا "شركات طاقة وسياحة مشهورة عالميا".
وتم القبض على المتسلل بمساعدة مسؤولي إنفاذ القانون من الولايات المتحدة وفرنسا ويوروبول والإنتربول، وقامت الشرطة بتفتيش منازل المتهم وقريبه.
وقالت الشرطة "نتيجة لذلك، تم التحفظ على أجهزة حاسوب وهواتف محمولة وسيارات وأكثر من 360 ألف دولار نقدًا، وفضلا عن ذلك تم حجز 1.3 مليون دولار على العملات المشفرة للمهاجم".
المصدر : رويترز