Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
تكنولوجيا|العالم

بعد 10 سنوات على رحيل ستيف جوبز.. هل يتلاشى وهج آبل؟

The Apple Inc. logo is seen hanging at the entrance to the Apple store on 5th Avenue in Manhattan, New York, U.S., October 16, 2019. REUTERS/Mike Segar
محللون يرون أن "آبل" بعد ستيف جوبز فقدت قدرتها على إطلاق منتجات يمكن أن تحدث ثورة في السوق (رويترز)
4/10/2021

بعد 10 سنوات على وفاة ستيف جوبز، تحوّلت "آبل" إلى منظومة اقتصادية مترامية الأطراف تتعدد أجهزتها وخدماتها، وتفوق قيمتها أي شركة أخرى في العالم، لكنها فقدت هالتها كمختبر للابتكارات "الثورية"، باعتراف أشد المعجبين بمؤسسها الشهير.

وتكثر التعليقات على "تويتر" التي تعبّر عن خيبة أمل وخصوصا عندما يتولى الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ أغسطس/آب 2011 تيم كوك الإعلان عن منتجات جديدة، ومنها مثلا أن "كوك ليس ستيف جوبز" و"آبل لم تعد تبتكر" و"ستيف جوبز يتقلب في قبره".

في الواقع، ما تزال "آبل" تنتهج ظاهريا أسلوب ستيف جوبز الذي توفي في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2011، من حيث اعتماد التشويق والتضخيم، فتيم كوك وفريقه ما يزالون يظهرون الحماسة نفسها ويعمدون إلى عبارات المبالغة عند الإعلان عن أي جديد، سواء كان يتعلق بتحسينات تقنية أو بتشكيلة أكثر تطورا من أجهزة "آيفون" أو بخدمة بث تدفقي أو حتى بلون جديد لمنتجاتها.

لكنّ "آبل" بغياب ستيف جوبز "فقدت قدرتها على إطلاق منتجات يمكن أن تحدث ثورة في السوق"، على ما لاحظ المحلل المستقل روب إندرل. وأضاف "لقد أصبحت شركة مالية، آلة تعمل جيدا وتتقن" الإفادة إلى أقصى حد من "مستهلكيها الأوفياء".

وساهمت الشركة التي انطلقت من مرآب للسيارات في وادي السيليكون عام 1976 في تغيير الحياة اليومية لمئات الملايين من الناس من خلال الحواسيب والأجهزة الأخرى التي تنتجها، ومنها "اي بود" (2001) وخصوصا "آيفون" (2007).

وأحدث ستيف جوبز الذي كان صاحب رؤية ثورية في مجال المعلوماتية مرتين، الأولى في ثمانينيات القرن الـ20 تمثلت في ابتكار واجهات رسومية تشكّل وسيلة للتواصل بين الآلات والبشر، والثانية جعل الإنترنت في متناول الجميع من خلال الهاتف الذكي.

متى الثورة الجديدة؟

ومذّاك، طرحت "آبل" في السوق ساعة "آبل ووتش"، التي مثلت إضافة مهمة لكنها لم تمثل ثورة يمكن مقارنتها بثورات جوبز.

وإذ ذكّرت المحللة كارولينا ميلانيسي بأن "مقياس آبل كان دائما الابتكار"، اعتبرت أنه "أمر مهم (…) ولكن ثمة معايير أخرى، كقدرة الشركة على تطوير نفسها".

وبالفعل، تمكنت المجموعة التي تتخذ من مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا مقرا من تحقيق التنوع عبر إضافة عدد من الخدمات المدمجة بعناية في أجهزتها، كالموسيقى والدفع والفيديو والألعاب والدروس الرياضية وسواها.

ورأت الخبيرة في "كرييتيف ستراتيجيز" أن "آبل" باتت اليوم "تمتلك أكثر من أي وقت مقوّمات تتيح لها جذب مستخدمين جدد والحفاظ عليهم".

ولم يكن ستيف جوبز ليعتمد غير هذه الإستراتيجية إذ كان يسعى إلى تبسيط تجربة المستهلكين والتحكم بها من الألف إلى الياء، وفقا لسيرته التي كتبها والتر إيزاكسون.

ومع أن "آبل" لم تحقق أي ثورة رقمية في العقد الأخير، كما هي الحال بالنسبة لغيرها من الشركات، فإن مكانة هذه المجموعة -التي تتخذ التفاحة رمزا لها- ما تزال كبيرة، ما يشكل ضغطا على تيم كوك.

إلا أن عددا من المحللين رأوا أن الشركة العملاقة لم تتوقف يوما عن الاختراع.

وقال دان آيفز إن "الابتكار يحصل من داخل الشركة، رغم إمكان لجوئها إلى الاستحواذات". وأضاف "هذا جزء من هويتها، وكان ستيف جوبز ليفتخر بذلك". وأشار خصوصا في هذا الإطار إلى تطوير شريحة "إم 1" التي استُخدِمَت في بعض الأجهزة الجديدة بدلاً من الشرائح التي تنتجها "إنتل".

وتوقع آيفز أن "يبقى جهاز آيفون لسنوات بمثابة القلب والرئتين لنمو آبل، لكنه أشار إلى أن ابتكارات ستُطرح، بينها نظارات "آبل"  للواقعين الافتراضي والمعزز، وسيارة "آبل" عام 2024.

3 تريليونات دولار قريبا؟

ولأساليب تيم كوك على أية حال وقع السحر في وول ستريت، إذ ارتفعت قيمة علامة "آبل" التجارية من نحو 350 مليار دولار قبل 10 سنوات إلى 2358 مليار دولار في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وتوقع دان آيفز أن "تصل إلى 3 آلاف مليار في غضون 6 إلى 9 أشهر"، مقللاً من أهمية بعض الظروف المعاكسة.

فالنقص العالمي في الرقائق الدقيقة لم يؤثر بدرجة كبيرة في قدرة الشركة على تلبية الطلب. أما التنازلات السياسية لشركة "آبل" في شأن الخصوصية في الصين فتثير قلق النقاد دون غيرهم.

كذلك نجت المجموعة نسبيا حتى الآن من جبهة قانون المنافسة، مقارنة بشركتي "غوغل" و"فيسبوك" اللتين تواجهان دعاوى قضائية تتعلق بإساءة استخدام المركز المهيمن حتى أن قاضية أميركية برأت "آبل" أخيرا من الكثير من تهم الاحتكار التي وجهتها إليها شركة "إبيك غيمز" لألعاب الفيديو.

وفيما يتعلق بهذه القضية كما في مسألة مكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال التي تشجبها المنظمات غير الحكومية، يلجأ تيم كوك إلى تقديم تنازلات هامشية، بأسلوب يختلف تماما عن أسلوب سلفه العاصف.

ورأت كارولينا ميلانيسي "أن أسلوب ستيف جوبز لم يكن لينفع في السنوات العشر الأخيرة"، في إشارة إلى شخصيته الصعبة. وقالت "في رأيي، تيم كوك مناسب أكثر كرئيس للشركة في هذه المرحلة".

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من تكنولوجيا

بعد عطل دام ساعات.. فيسبوك تبرر الانقطاع بخطأ في الإعدادات والكونغرس يستدعي موظفة سابقة لجلسة استماع

بعد توقف فيسبوك وواتساب وإنستغرام.. تويتر يرحب بالجميع والمستخدمون يلجؤون لتليغرام وسيغنال

LONDON, ENGLAND - MAY 25: A close-up view of the Telegram messaging app is seen on a smart phone on May 25, 2017 in London, England. Telegram, an encrypted messaging app, has been used as a secure communications tool by Islamic State. (Photo by Carl Court/Getty Images)

توقف ثم عودة خدمات مواقع تواصل اجتماعي.. تابع آخر التطورات

عودة فيسبوك وواتساب للعمل بعد تعطل مفاجئ على مستوى العالم والبنتاغون يدرس وجود تهديد أمني

Social Media Applications- - ANKARA, TURKEY - SEPTEMBER 04: Icons of WhatsApp Messenger messaging and Voice over IP service, Instagram social networking service, Social network company Facebook, YouTube video sharing company, Snapchat multimedia messaging app, Twitter news and social networking service, Swarm mobile app, Facebook Messenger messaging platform and Gmail email service applications are seen on a screen of smart phone in Ankara, Turkey on September 04, 2018.
الأكثر قراءة

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تحرج مترجما على الهواء

Iraq's President Barham Salih visits Iraq's Independent High Electoral Commission, in Baghdad

حرسته الشرطة 14 عاما ومات محروقا.. قصة لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للرسول

جذور ظاهرة الإسلاموفوبيا بالأندلس.. اعتمدت الإساءة لرسول الإسلام وأجّجت فظائع محاكم التفتيش وأسست لليمين المسيحي المتطرف

التاريخ الإسلامي - تراث - المقاطعة الاقتصادية

يستحق 680 ألف دولار أسبوعيا لأنه الأفضل في العالم.. شاهد- صلاح يصنع التاريخ ويدمر الأرقام القياسية مع ليفربول

Liverpool v Manchester City - Premier League