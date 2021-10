عودة فيسبوك وواتساب للعمل بعد تعطل مفاجئ على مستوى العالم والبنتاغون يدرس وجود تهديد أمني

عاد فيسبوك وواتساب للعمل بشكل تدريجي ومتعثر بعد ساعات واجه خلالها الملايين من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية في العالم عطلا على شبكة الإنترنت.

وأعلن فيسبوك -في بيان- عن عودة خدماته وتطبيقاته عبر الإنترنت، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) عن متحدث باسم فيسبوك قوله إن خدمات الشركة تعود ببطء والأمر سيستغرق بعض الوقت، كما أشار قسم الهندسة في فيسبوك إلى عودة الخدمة لتطبيقاتنا بشكل تدريجي.

وقالت مراسلة الجزيرة إن فيسبوك عاد للعمل في الولايات المتحدة، وإنستغرام يعمل بشكل متقطع، بينما واتساب يتوقف عن العمل مجددا.

وتعطل قبل ساعات موقع شركة فيسبوك، إضافة إلى تطبيقي إنستغرام وواتساب، إلى جانب موقعي غوغل وأمازون، في حين قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تدرس إمكان وجود تهديد أمني على خلفية ما يحدث لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار موقع "داون ديتكتور" (Down detector) -المعني برصد أعطال الإنترنت- إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث في مناطق مكتظة بالسكان -بينها واشنطن وباريس- وبدأ الإبلاغ عن الخلل نحو الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش. كما أشار الموقع نفسه إلى بلاغات عن عطل في تطبيق "تيك توك".

ووجد مستخدمو فيسبوك في المناطق التي شهدت انقطاع خدمته رسالة تشير إلى وجود عطل في نظام اسم النطاق، وأن العمل يجري لحلّه.

وفي الوقت نفسه، تعطلت منصة واتساب الخاصة بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضا عند كثير من المستخدمين، وتوقفت خدمات "ماسنجر".

وقال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر "ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، نعتذر عن أي إزعاج".

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

وكتب حساب إنستغرام على تويتر "يواجه إنستغرام وأصدقاؤه وقتا صعبا الآن، وقد تواجهون مشكلة في استخدامها. تحملوا معنا، نحن نعمل على حل ذلك".

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown

أما حساب واتساب الرسمي فكتب على تويتر "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشاكل في استخدام واتساب الآن. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن. شكرا لصبركم".

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021