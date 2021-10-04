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المنصات البديلة تنتعش.. تويتر يرحب بالجميع والمستخدمون يلجؤون لتليغرام وسيغنال

LONDON, ENGLAND - MAY 25: A close-up view of the Telegram messaging app is seen on a smart phone on May 25, 2017 in London, England. Telegram, an encrypted messaging app, has been used as a secure communications tool by Islamic State. (Photo by Carl Court/Getty Images)
لجأ كثير من المستخدمين في العالم العربي وحول العالم للمنصات البديلة مثل تليغرام (غيتي)
4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202111:02 PM (مكة المكرمة)

خلال الساعات القليلة الماضية واجه ملايين من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية صعوبة في الوصول لتطبيقات موقع شركة فيسبوك، ومنصاتها مثل تطبيقي إنستغرام وواتساب، إضافة إلى أعطال في موقعي غوغل وأمازون.

ولجأ كثير من المستخدمين -في العالم العربي وحول العالم- للمنصات البديلة، مثل تليغرام (Telegram) وسيغنال (Signal)، خاصة أن أعطال منصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام لم تقتصر على التطبيقات الإلكترونية، بل توقفت الخدمة أيضا عبر المواقع الخاصة بالمنصات.

وإثر توقف فيسبوك، غرّد موقع تويتر على منصة التواصل الاجتماعي "مرحبًا بالجميع حرفيًا".

بدائل

يعرف تطبيق سيغنال من تطوير أنظمة "ويسبر المفتوحة" (Open Whisper Systems) بوصفه بديلا لواتساب، ويتوفر للأجهزة المزودة بنظامي أندرويد و"آي أو إس" ومايكروسوفت ويندوز وأبل ماك ولينوكس.

في حين يتوفر تطبيق تليغرام مجانيا للأجهزة المزودة بنظامي أندرويد و"آي أو إس" ومايكروسوفت ويندوز، بالإضافة إلى توفر إصدار إنترنت وسطح المكتب من تطبيق واتساب. ويعمل تطبيق التراسل الفوري "واير" (Wire) مجانيا على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والحواسيب المكتبية.

وتتخذ الشركة المطورة لتطبيق "هوكر" (Hoccer) من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، ويتوفر هذا التطبيق للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام أندرويد وأجهزة آبل الجوالة. وهناك أيضا تطبيق المراسلة "بيب" (BiP) الذي أطلقته شركة "تورك سيل" (turkcell) التركية للاتصالات.

وشارك عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي روابط لصفحاتهم على منصة التواصل الاجتماعي العربي "باز" (Baaz) التي ترفع شعار "من العرب إلى العرب" ولم تتعرض المنصة لمشكلات في الوصول إليها في الوقت الحالي.

وشهد موقع تويتر موجة من السخرية والتهكم على المواقع والتطبيقات التي أصابها هذا العطل، وجاء معظمها في إطار إشادة بموقع تويتر الذي لا يزال يعمل بكفاءة مقارنة بفيسبوك وواتساب وإنستغرام.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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