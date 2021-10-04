خلال الساعات القليلة الماضية واجه ملايين من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية صعوبة في الوصول لتطبيقات موقع شركة فيسبوك، ومنصاتها مثل تطبيقي إنستغرام وواتساب، إضافة إلى أعطال في موقعي غوغل وأمازون.

ولجأ كثير من المستخدمين -في العالم العربي وحول العالم- للمنصات البديلة، مثل تليغرام (Telegram) وسيغنال (Signal)، خاصة أن أعطال منصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام لم تقتصر على التطبيقات الإلكترونية، بل توقفت الخدمة أيضا عبر المواقع الخاصة بالمنصات.

وإثر توقف فيسبوك، غرّد موقع تويتر على منصة التواصل الاجتماعي "مرحبًا بالجميع حرفيًا".

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

بدائل

يعرف تطبيق سيغنال من تطوير أنظمة "ويسبر المفتوحة" (Open Whisper Systems) بوصفه بديلا لواتساب، ويتوفر للأجهزة المزودة بنظامي أندرويد و"آي أو إس" ومايكروسوفت ويندوز وأبل ماك ولينوكس.

في حين يتوفر تطبيق تليغرام مجانيا للأجهزة المزودة بنظامي أندرويد و"آي أو إس" ومايكروسوفت ويندوز، بالإضافة إلى توفر إصدار إنترنت وسطح المكتب من تطبيق واتساب. ويعمل تطبيق التراسل الفوري "واير" (Wire) مجانيا على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والحواسيب المكتبية.

وتتخذ الشركة المطورة لتطبيق "هوكر" (Hoccer) من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، ويتوفر هذا التطبيق للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام أندرويد وأجهزة آبل الجوالة. وهناك أيضا تطبيق المراسلة "بيب" (BiP) الذي أطلقته شركة "تورك سيل" (turkcell) التركية للاتصالات.

وشارك عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي روابط لصفحاتهم على منصة التواصل الاجتماعي العربي "باز" (Baaz) التي ترفع شعار "من العرب إلى العرب" ولم تتعرض المنصة لمشكلات في الوصول إليها في الوقت الحالي.

تجربة منصة Baaz مميزة للغاية

اعتمدتها إلى جانب "تويتر" منذ فرض إدارة فيسبوك إجراءات تعسفية منحازة للاحتلال الإسرائيلي مع بداية العدوان على مدينة غزة وعمليات تهجير أهالي الشيخ جراح — عثمان المختار (@othmanmhmmadr) October 4, 2021

وشهد موقع تويتر موجة من السخرية والتهكم على المواقع والتطبيقات التي أصابها هذا العطل، وجاء معظمها في إطار إشادة بموقع تويتر الذي لا يزال يعمل بكفاءة مقارنة بفيسبوك وواتساب وإنستغرام.