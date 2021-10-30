Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
تكنولوجيا|العالم

شاهد- كيف حولت اليابان الخيال العلمي إلى حقيقة؟ شركة تطرح أول دراجة طائرة للبيع

30/10/2021

طرحت شركة "إيه إل آي تكنولوجيز" (ALI) اليابانية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021 دراجة طائرة تبلغ قيمتها 680 ألف دولار، حسب ما كشفه موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وأطلقت الشركة اليابانية على دراجتها "إكس توريزمو" (Xturismo)، التي يمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة بشحنة كهرباء واحدة. وتهدف الشركة إلى تصنيع 200 دراجة طائرة بحلول منتصف عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دايسوكي كاتانو "حتى الآن كان الخيار هو التحرك على الأرض أو التحليق في السماء على ارتفاع كبير". وأضاف أن الشركة تأمل "أن تقدم طريقة جديدة للحركة (الطيران بالقرب من الأرض)".

ويأمل كاتانو أن تستخدم فرق الإنقاذ دراجات شركته الجديدة للوصول إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها، لكن القوانين الحالية تحظر على الدراجات الهوائية الطائرة التحليق فوق طرق اليابان المزدحمة.

في حين أكد بن غاردنر، من مؤسسة بينسنت ماسونز البريطانية، أن المركبات (الطائرة) التي بدت ذات يوم كأنها مستقبل بعيد المنال، أصبحت أمرا واقعًا وملموسًا بصورة متزايدة كل عام. وقال "في النهاية، هناك مجال أمامنا لرؤية المركبات الطائرة تنتشر في بريطانيا".

المصدر : بي بي سي

حول هذه القصة

قتلت مالكها وأوقعت بوش وبولت وأحبها جوبز وبيزوس.. رحلة مركبة سيغواي المثيرة تصل لنهايتها

نادرا ما تحصل المنتجات الجديدة التي تطرح في الأسواق على ضجة مثلما حدث مع المركبة الكهربائية الذاتية التوازن المعروفة باسم سيغواي، والتي تشبه الدراجة ولكنها من دون مقعد وتستخدم للتنقل داخل المدينة.

Published On 21/7/2020
المزيد من تكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يغيران شكل المدن الكبرى وطرق الحياة بها في المستقبل

الشطرنج وألعاب الورق.. ما ميزة الذكاء الاصطناعي في الألعاب الذهنية؟

artificial intelligence (pixabay)

شاهد كيف تخطط تركيا لإطلاق طائرات الشحن المسيرة بين مدنها الرئيسية

الجزائر تدخل عالم الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

كاتب بريطاني يتساءل: أين حميدتي؟

غضب من تصريحات حميدتي

ارتفاع عدد القتلى.. الأمم المتحدة تبحث سبل الوساطة مع حمدوك ودعوات لإضراب عام بقطاع التعليم

قرداحي "يتشاور" لاتخاذ قراره.. عون يؤكد حرصه على علاقات أفضل مع السعودية وواشنطن تجري اتصالات مع الرياض

عاصفة غيرت وجه التاريخ.. مارتن لوثر وكواليس الإصلاح ونشأة البروتستانتية