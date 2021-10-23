أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (TRUTH Social) وطرح التطبيق للطلب المسبق في متجر تطبيقات "آبل" (Apple) "آب ستور" (App Store) في وقت سابق الأسبوع الماضي، لكن المنصة لم تكد تبدأ بثها التجريبي حتى ظهرت المشاكل، فقد ادعت إحدى الجهات المنظمة أن المنصة لم تتبع الشروط الخاصة بها، كما أن قراصنة الإنترنت لم يتركوا المناسبة دون أن يوضحوا آراءهم.

تقول منظمة الحفاظ على حرية البرمجيات "إس في سي" (SFC) إن مجموعة "ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب"/ "تي إم تي جي" (Trump Media and Technology Group/ TMTG) انتهكت اتفاقية الترخيص عندما أطلقت مؤخرًا نسخة تجريبية من منصة تروث سوشيال.

يعمل الموقع على نسخة معدلة من "ماستودون" (Mastodon)، وهي منصة مجانية ومفتوحة المصدر لتشغيل شبكات التواصل الاجتماعي الشبيهة بـ"تويتر" (Twitter). ويمكن لأي شخص استخدام ماستودون بشرط أن يتوافق مع شروط "إيه جي بي إل في3″ (AGPLv3)، وهي الجهة المرخصة للبرنامج التي تملك الشفرات المصدرية.

وأحد الشروط المهمة لـ"إيه جي بي إل في3" هو أنه يجب على المرخص لهم مشاركة شفرة المصدر الخاص بهم مع جميع المستخدمين خلال وقت قصير.

وقد ظهرت نسخة تجريبية من تروث سوشيال في وقت سابق يوم الأربعاء الماضي، لكنها لم تنفذ ذلك الشرط.

والآن، تقول منظمة الحفاظ على حرية البرمجيات، وهي منظمة تفرض تراخيص البرامج مفتوحة المصدر، إن لدى مجموعة ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب 30 يومًا للامتثال لشروط استخدام البرمجة أو مواجهة العواقب.

وقالت منظمة الحفاظ على حرية البرمجيات في منشور بالمدونة "إن الترخيص يعامل الجميع على قدم المساواة (حتى الأشخاص الذين لا نحبهم أو نتفق معهم)، لكن يجب أن يعملوا بموجب نفس قواعد تراخيص الحقوق المتروكة التي تنطبق على أي شخص آخر".

ماستودون هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر لتشغيل شبكات التواصل الاجتماعي الشبيهة بتويتر (الأوروبية)

وتقول المنظمة إنه يجب على الشركة أن تجعل شفرة مصدر تروث سوشيال متاحة "على الفور" لكل من وصل إلى الموقع في وقت مبكر من اليوم. وإذا فشلت مجموعة ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب في القيام بذلك في غضون 30 يومًا، فستفقد الوصول إلى البرنامج الذي استخدمته لإنشاء نظامها الأساسي بشكل دائم، بحسب موقع "إنغادجيت" (Engadget) المتخصص في التقنية.

وتابعت المنظمة "سنتابع هذه المسألة عن كثب ونطالب مجموعة ترامب بإعطاء المصدر المقابل لجميع مستخدمي الموقع".

القراصنة أيضا اعترضوا بطريقتهم

في الأثناء، تمكّن متسللون من الوصول إلى نسخة خاصة من منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال، ونشروا صورًا لخنازير وشتائم وغير ذلك، وفقًا لتقارير متعددة.

وقال المتسللون، المنتسبون إلى مجموعة القرصنة الشهيرة "أنونيموس" (Anonymous)، لصحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) إن هذه الخطوة كانت جزءًا من "حربهم على الإنترنت ضد الكراهية".

وقال أوبري كوتل، أحد المتسللين المنتسبين إلى أنونيموس، لصحيفة نيويورك تايمز "لقد قضينا وقتا ممتعًا على المنصة".

وتمكن المتسللون من اختراق منصة تروث سوشيال بعد ساعات فقط من إعلان انطلاقها يوم الأربعاء الماضي. وحظر التطبيق الخاص بها لاحقا الحسابات الجديدة، وتم وضعه في حالة عدم الاتصال، وفقًا لتقارير متعددة.