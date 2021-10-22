تحقق من تحديث التطبيق من متجر تطبيقات آيفون (iphone) أو متجر غوغل بلاي (Google play) على أندرويد، وبمجرد التحديث، ستكون قادرا على رؤية التصميم الجديد.

أضاف تطبيق واتساب (Whatsapp) المملوك لفيسبوك (Facebook) زرا جديدا يجعل المحادثات الجماعية تجربة أكثر متعة، وهذا الزر مرتبط بمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية الجماعية، ويؤدي إلى تحسينها بشكل كبير.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة واتساب إضافة المكالمات الجماعية القابلة للانضمام، مما يعني أنه يمكن الانضمام إلى مكالمات "واتساب" الجماعية الجارية بعد بدئها، بدلا من تفويت المحادثة إذا لم تقبل دعوة الاتصال من البداية.

ويمكن للمستخدمين الآن الاتصال بمجموعة "واتساب" والانضمام إلى المكالمة الجارية من نافذة دردشة جماعية.

وجعل هذا "واتساب" أقرب إلى تطبيقات الدردشة المرئية الشهيرة مثل "زوم" (Zoom) و"غوغل ميت" (Google Meet).

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev — WhatsApp (@WhatsApp) October 18, 2021

ويمكن الآن الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية مباشرة من علامة تبويب الدردشة.

وقال متحدث باسم "واتساب" لصحيفة "ذي صن" البريطانية "إننا نجعل من السهل التواصل تلقائيا مع مجموعاتك. انضم إلى المكالمات الجارية مع مجموعاتك في أي وقت، ومن دون مجهود وبشكل مباشر من عرض الدردشة بنقرة واحدة".

ويعني الزر الجديد أنه يمكنك الاتصال بمجموعة واتساب (أو الانضمام إلى مكالمة) من الدردشة نفسها.

وسيظهر الإشعار المعاد تصميمه الآن باسم المجموعة، بدلا من إدراج المشاركين. وسيتمكن الأشخاص في المجموعة فقط من الانضمام إلى المكالمة.

وستظهر المكالمة أيضا في قائمة الدردشة، بحيث يمكنك بسرعة وسهولة معرفة المجموعات التي لديها مكالمات جارية.

وتقول شركة واتساب أيضا إن الزر الجديد يقدم "نغمة رنين مميزة أخف".

يشار إلى أن التحديث الجديد أصبح متاحا الآن على نطاق واسع، لذا تحقق من تحديث التطبيق من متجر تطبيقات آيفون (iphone) أو متجر غوغل بلاي (Google play) على أندرويد.

وبمجرد التحديث، ستكون قادرا على رؤية التصميم الجديد.