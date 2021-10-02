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غوغل تعلن إعادة تصميم محرك البحث

غوغل: التغيير الجمالي الرئيسي هو النتائج القابلة للتصفح بصريا (رويترز)
غوغل: التغيير الجمالي الرئيسي هو النتائج القابلة للتصفح بصريا (رويترز)
2/10/2021

أعلنت شركة غوغل (Google) عن إعادة تصميم جديدة لأدوات البحث الخاصة بها، مما يجعلها أكثر وضوحا وإضافة معلومات سياقية حول نتائجها، وفقا لما كتب آدم سميث في صحيفة إندبندنت البريطانية.

وسيجلب هذا التغيير المزيد من المعلومات السياقية، التي سيتم طرحها على مدار الأشهر المقبلة، مع قسم "أشياء يجب معرفتها" جديد يتضمن "أبعادا مختلفة يبحث عنها الأشخاص عادة".

وأعلنت "عملاق الويب" أيضا عن ميزات جديدة لمتصفح "غوغل كروم" (Google (Chrome وبرنامج غوغل لينز (Google Lens) الذكي للصور.

وسيكون التغيير الجمالي الرئيسي هو النتائج القابلة للتصفح بصريا visually browsable results.

وسيكون لدى غوغل أيضا خيارات جديدة مثل "تحسين هذا البحث، توسيع هذا البحث" بحيث يمكن للمستخدمين التنقل بسرعة بين طبقات مختلفة من المعلومات السياقية.

وتضيف غوغل المزيد من السياق إلى البحث بطرق أخرى من خلال توسيع لوحة "حول هذه النتائج" والتي يمكن الوصول إليها عبر رمز النقاط الثلاث على الجانب الأيمن من نتائج البحث على سطح المكتب أو الجوال.

وسيتمكن المستخدمون أيضا من رؤية ما قاله الآخرون عن موقع الويب، بما في ذلك "الأخبار والمراجعات وسياق الخلفية المفيد الآخر" والتي تقول الشركة إنها ستساعد المستخدمين على تقييم المصادر بشكل أفضل.

بالإضافة إلى البحث، ستتيح تحديثات "غوغل لينز" للمستخدمين البحث عن معلومات استنادا إلى المحتوى الموجود بالصورة. وسيتعرف التعلم الآلي من غوغل الآن على محتويات الصورة والبحث وفقا لذلك، باستخدام تقنية يطلق عليها اسم النموذج الموحد متعدد المهام "إم يو إم" (MUM) الذي يمكنه فهم السياق والمقارنات بشكل أفضل.

وسيتم أيضا استخدام "إم يو إم" لنتائج بحث الفيديو، وتحديد الموضوعات التي قد تكون ذات صلة بمحتوى الفيديو حتى لو لم يتم ذكرها صراحة.

المصدر : إندبندنت

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