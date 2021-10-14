Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
تكنولوجيا|العالم

لوبوان: كل خصائص الجاسوس متوفرة في روبوت أمازون المنزلي "أسترو"

روبوت أمازون المنزلي "أسترو" (رويترز)
14/10/2021

أصبح ما تنبأ به مالك شركة مايكروسوفت بيل غيتس من وجود "روبوت في كل منزل" على وشك أن يتحقق، بفعل اختراع أمازون للروبوت "أسترو" (Astro)، وهو روبوت منزلي يبلغ وزنه 10 كيلوغرامات، وتستعد الشركة لتسويقه بحلول نهاية العام في الولايات المتحدة. فهل ستسمح لهذا المتطفل الآلي بالتجول في غرف بيتك وبين أفراد عائلتك؟

تقول مجلة لوبوان (Le Point) الفرنسية -في تقرير لها بقلم غيوم غرالي- إن هذا الروبوت حاضر جدا في الخيال الجماعي بسبب فيلم "ستار وور"، إلا أنه كان من الصعب تطوير إنسان آلي قادر على "تقدير الأشياء في الغرفة"، واستعمال الأشياء ذات الأحجام المختلفة، وعلى معرفة الفرق بين الباب والنافذة".

خريطة المنزل

وتقول المجلة إن من مهام "أسترو" -المزود بكاميرا تلسكوبية- إجراء محادثات مع كبار السن، أو تقديم المشورة بشأن الأفلام، أو عمل الألغاز مع الأطفال، أو حتى المساعدة في عقد مؤتمرات الفيديو، كما أنه قادر بفضل تقنية التعرف على الصوت على تلقي أوامر صوتية كطلب إحضار كتاب أو غيره لأحد أفراد العائلة الذين حددهم سابقا.

وحسب المجلة، فإنه يجب أن تكون الميكروفونات المدمجة قادرة على تمييز ضوضاء الزجاج المكسور وإنذار كاشف الدخان، كما يجب أن توفر تقنية التعرف على الوجه إمكانية التعرف على أن شخصا ما ليس من أهل المنزل في أقل من 30 ثانية، مما قد يشكل كابوسا للصوص أو من يحاولون التسلل لبيوت غيرهم.

ومن أجل التجول في البيت -كما تقول المجلة- يستخدم الروبوت "أسترو" عجلات تنقله بسرعة متر واحد في الثانية، بعد أن يرسم خريطة للمنزل ليعرف طريقه، وليضع قائمة بنقاط الاختناق والأماكن كثيرة العوائق، أو التي يستخدمها البشر بشكل خاص، وبعد ذلك تشفر هذه البيانات قبل إرسالها إلى خوادم أمازون.

نقطة الضعف

وقال مدير المنتج في الشركة تشارلي تريتشلر إن "الاختبارات الأولى تظهر أن أسترو لديه القدرة على اعتبار نفسه أحد أفراد العائلة". ولكن مديرة العلاقات العامة لمنتجات "أمازون" كريستي شميت تقول إن "أسترو اجتاز اختبارات صارمة لكل من الجودة والسلامة، بما في ذلك عدة عشرات من آلاف الساعات من الاختبار مع المشاركين في المرحلة التجريبية".

وفي فقرة مخصصة لشرح سياسة الخصوصية، توضح أمازون أنه من الممكن تعطيل الكاميرات والميكروفونات، إلا أن جين كالتريدر من مؤسسة موزيلا يقول إن "كل هذا لا يزال بحاجة إلى توضيح ليكون سهل الفهم بالنسبة لعامة الناس"، لأن الخوف الرئيسي هو رؤية هذا الروبوت الذي سيعمل بفضل الذكاء الاصطناعي (Alexa)، ويمكن أن يصبح أفضل جاسوس في البيت، إذا تمكن القراصنة من وضع أيديهم على خرائط الشقق وقائمة أفراد العائلة أو حتى سماع محادثات العائلة، خاصة أن دراسة من جامعة نورث إيسترن أوضحت أن المساعدين الصوتيين -من أمثال "أليكسا" (Alexa)- يمكن أن يشغلوا أنفسهم بالخطأ 19 مرة في اليوم.

المصدر : لوبوان

حول هذه القصة

شاهد- إنتاج سيارة "تسلا واي" بواسطة الروبوتات

عانت تسلا خلال العام الحالي العديد من المصاعب في مجال سلامة سياراتها الكهربائية، وقد نشرت هذه الشركة الأميركية فيديو لمصنعها الضخم بالصين والذي يدار من قبل الروبوتات في أغلب أجزائه.

29/8/2021
المزيد من تكنولوجيا

بلومبيرغ: آبل قد تقلص إنتاج “آيفون 13” بسبب نقص الرقائق

أدى النقص الراهن في الرقائق لإضطرابات في التوريد وخفض الإنتاج  لشركات صناعة السيارات اليابانية.

لم تمنعه الإصابة بالشلل التام من التفوق.. محمد عبد الوهاب يحصد جائزة مرموقة في مسابقة عالمية للبرمجة

الغارديان: موظفون في غوغل وأمازون يطالبون بقطع جميع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي

ما مدى سرعة تطور الخوارزميات؟ وكيف يمكن تحسينها لخدمة البشرية؟

نظام ثوري جديد يستخدم الخوارزميات لتطوير إنترنت ذكية
الأكثر قراءة

بعد يوم دام في بيروت.. ميقاتي يعلن الحداد وعون يتوعد بالمحاسبة وتبادل للاتهامات بين حزب الله وحزب القوات اللبنانية

ما تداعيات قرار أردوغان ضم إدارة الهجرة لصلاحياته على العرب والجنسيات الأخرى؟

محاكمة ابن وزير هندوسي وابن ممثل مسلم تكشف ازدواجية معايير العدالة في الهند

Aryan Khan (C), son of Bollywood actor Shah Rukh Khan, is escorted to court by Narcotics Control Bureau (NCB) officials for a bail plea hearing in Mumbai on October 8, 2021, after his arrest in connection with a drug case. (Photo by Punit PARANJPE / AFP) (Photo by PUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images)

في تصريح خاص للجزيرة نت.. هذا ما قاله المنصف المرزوقي ردا على قرار قيس سعيد سحب جوازه الدبلوماسي