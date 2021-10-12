Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
تكنولوجيا|العالم

ميزة حذف المتابعين دون حظرهم في تويتر تصبح متاحة للجميع على الويب

People holding mobile phones are silhouetted against a backdrop projected with the Twitter logo in this file illustration picture taken in Warsaw September 27, 2013. Social media power Twitter Inc plans to announce the departure of some major executives on January 25, 2016, technology news website Re/code reported on Sunday, citing sources. REUTERS/Kacper Pempel/Files
حذف المتابعين على تويتر دون حظرهم بشكل كامل أصبح متاحا اعتبارا من أمس الاثنين (رويترز)
12/10/2021-|آخر تحديث: 12/10/202102:36 PM (مكة المكرمة)

أكدت شركة تويتر أن الخدمة الجديدة المتعلقة بالسماح للمستخدمين بحذف حسابات من قائمة متابعيهم -دون الحاجة إلى حظرهم بشكل كامل عبر المنصة- أصبحت متاحة للجميع على الويب، بدءا من أمس الاثنين.

وكان حساب الدعم الفني لتويتر، قد أعلن -في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي- عن سعي تويتر لاختبار الميزة الجديدة على جميع الأجهزة عبر الويب، بعد الإعلان عنها.

وعلق حساب تويتر -في تغريدة له- قائلا "أصبح من السهل مراقبة قائمة متابعيك.. الاختبار موجود الآن على الويب: قم بإزالة أحد المتابعين دون حظره".

وأضاف، لإزالة متابع، انتقل إلى ملفك الشخصي وانقر على "المتابعون"، ثم انقر على أيقونة النقاط الثلاث وحدد "إزالة هذا المتابع".

على صعيد آخر، طالبت تويتر بحماية الإنترنت المفتوح، مؤكدة على أنه يجب أن يكون عالميا ومجانيا وآمنا، وذلك من خلال سن القوانين الحكومية التي تنظم تلك الخدمة.

وقال حساب السياسة العامة للشركة -في تغريدة له- "لطالما اعتقدنا أن الإنترنت يجب أن يكون عالميا ومجانيا وآمنا…، اليوم، نهدف إلى إثراء النقاش السياسي الذي يدور حول مستقبله. الإنترنت هو أكثر بكثير من مجرد عدد قليل من الشركات المعروفة".

وأضاف "إن عواقب سن القوانين مع أخذها في الاعتبار فقط تعني أن اختيار المستهلك والمنافسة العادلة للشركات الصغيرة سوف يتضرران، نحن بحاجة إلى الإبداع والاختيار لتزدهر شبكة الويب، تتطلب حماية الإنترنت المفتوح البراغماتية والتعاون".

وأوضحت الشركة أن لدى الحكومات والصناعة والمنظمات غير الحكومية والجمهور وجهات نظر حيوية للمساهمة، ومن الضروري أن يتم تطوير السياسة وتنفيذها بطريقة شاملة وشفافة.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

تويتر تخسر أمام فيسبوك وإنستغرام.. قررت إزالة ميزة "فليتس" التي أطلقتها نهاية 2020

قررت تويتر إلغاء خاصية “فليتس” التي أطلقتها في جميع أنحاء العالم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد أن أثبتت فشلها في جلب المستخدمين المستهدفين، والصمود أمام الميزات المنافسة لها في فيسبوك وإنستغرام.

15/7/2021
المزيد من تكنولوجيا

السرعة العالية وتوفير الطاقة.. معركة قطارات المستقبل على أشدها

مسؤول سابق بالبنتاغون: الصين انتصرت على أميركا في معركة الذكاء الاصطناعي

الإنترنت أكثر هشاشة مما نتصور.. كيف يجري تعطيلها؟

خلال جائحة كورونا واجهت الأسر والمنظمات والأفراد مشاكل في الاتصال بالإنترنت، لكن المفاصل الاساسية لشبكة الإنترنت ظلت متماسكة في غالب الأمر.

بعد فضيحة فيسبوك الأخيرة.. هكذا يمكن تقنين خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي

كيف يمكن الضغط على مواقع التواصل لتغيير سياستها تجاه المحتوى الفلسطيني؟ (فيديو)
الأكثر قراءة

5 مرشحين لن تبتعد الكرة الذهبية عنهم

Soccer Football - Ada Hegerberg Press Conference - Groupama OL Training Center, Lyon, France - December 4, 2018 General view of the Ballon d'Or trophy before the press conference REUTERS/Emmanuel Foudrot

نتائج مفاجئة.. تعرف على الرابحين والخاسرين في انتخابات العراق

“أمر طبيعي أن يموت رئيس الجمهورية”.. شهادات رجال السادات عن حادثة اغتياله

كينيا رفضت الاعتراف بالحكم.. العدل الدولية تمنح الصومال منطقة غنية بالنفط والأسماك

Abukar Ahmed celebrates the ruling by the International Court of Justice in Mogadishu