أكدت شركة تويتر أن الخدمة الجديدة المتعلقة بالسماح للمستخدمين بحذف حسابات من قائمة متابعيهم -دون الحاجة إلى حظرهم بشكل كامل عبر المنصة- أصبحت متاحة للجميع على الويب، بدءا من أمس الاثنين.

وكان حساب الدعم الفني لتويتر، قد أعلن -في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي- عن سعي تويتر لاختبار الميزة الجديدة على جميع الأجهزة عبر الويب، بعد الإعلان عنها.

وعلق حساب تويتر -في تغريدة له- قائلا "أصبح من السهل مراقبة قائمة متابعيك.. الاختبار موجود الآن على الويب: قم بإزالة أحد المتابعين دون حظره".

وأضاف، لإزالة متابع، انتقل إلى ملفك الشخصي وانقر على "المتابعون"، ثم انقر على أيقونة النقاط الثلاث وحدد "إزالة هذا المتابع".

rolling out to everyone on the web today👇 https://t.co/Nqhhf2q2fo — Twitter Safety (@TwitterSafety) October 11, 2021

على صعيد آخر، طالبت تويتر بحماية الإنترنت المفتوح، مؤكدة على أنه يجب أن يكون عالميا ومجانيا وآمنا، وذلك من خلال سن القوانين الحكومية التي تنظم تلك الخدمة.

وقال حساب السياسة العامة للشركة -في تغريدة له- "لطالما اعتقدنا أن الإنترنت يجب أن يكون عالميا ومجانيا وآمنا…، اليوم، نهدف إلى إثراء النقاش السياسي الذي يدور حول مستقبله. الإنترنت هو أكثر بكثير من مجرد عدد قليل من الشركات المعروفة".

وأضاف "إن عواقب سن القوانين مع أخذها في الاعتبار فقط تعني أن اختيار المستهلك والمنافسة العادلة للشركات الصغيرة سوف يتضرران، نحن بحاجة إلى الإبداع والاختيار لتزدهر شبكة الويب، تتطلب حماية الإنترنت المفتوح البراغماتية والتعاون".

وأوضحت الشركة أن لدى الحكومات والصناعة والمنظمات غير الحكومية والجمهور وجهات نظر حيوية للمساهمة، ومن الضروري أن يتم تطوير السياسة وتنفيذها بطريقة شاملة وشفافة.