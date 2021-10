أكدت شركة تويتر أن الخدمة الجديدة المتعلقة بالسماح للمستخدمين بحذف حسابات من قائمة متابعيهم -دون الحاجة إلى حظرهم بشكل كامل عبر المنصة- أصبحت متاحة للجميع على الويب، بدءا من أمس الاثنين.

وكان حساب الدعم الفني لتويتر، قد أعلن -في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي- عن سعي تويتر لاختبار الميزة الجديدة على جميع الأجهزة عبر الويب، بعد الإعلان عنها.

وعلق حساب تويتر -في تغريدة له- قائلا "أصبح من السهل مراقبة قائمة متابعيك.. الاختبار موجود الآن على الويب: قم بإزالة أحد المتابعين دون حظره".

وأضاف، لإزالة متابع، انتقل إلى ملفك الشخصي وانقر على "المتابعون"، ثم انقر على أيقونة النقاط الثلاث وحدد "إزالة هذا المتابع".

rolling out to everyone on the web today👇 https://t.co/Nqhhf2q2fo

— Twitter Safety (@TwitterSafety) October 11, 2021