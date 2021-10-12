Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
تكنولوجيا

مسؤول سابق في البنتاغون: الصين كسبت معركة الذكاء الاصطناعي ضد الولايات المتحدة

تقرير التايمز نقل عن مسؤول البرمجيات نيكولاس تشايلان قوله إنه أمضى معظم الـ3 سنوات التي قضاها في البنتاغون "لإصلاح الأشياء السحابية الأساسية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة" بدلا من دفع الابتكار

تشايلان: الشركات الصينية ملزمة بالعمل مع حكومتها (غيتي)
12/10/2021

قال رئيس البرمجيات السابق في البنتاغون لصحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) إن الصين انتصرت في معركة الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة وتتجه نحو الهيمنة العالمية بسبب تقدمها التكنولوجي، وذلك وفق ما نقلته رويترز أمس الاثنين.

وقال نيكولاس تشايلان -أول مسؤول برمجيات في البنتاغون والذي استقال احتجاجا على بطء وتيرة التحول التكنولوجي في الجيش الأميركي- إن عدم الرد يعرض الولايات المتحدة للخطر.

وأضاف "ليست لدينا فرصة قتالية منافسة ضد الصين في 15 إلى 20 عاما. الآن، إنها بالفعل (قضية منتهية)"؛ وقال للصحيفة "لقد انتهت بالفعل وفق رأيي".

وقال إن الصين عازمة على الهيمنة على مستقبل العالم، والسيطرة على كل شيء من الروايات الإعلامية إلى الجغرافيا السياسية.

وقد ألقى تشايلان باللوم على الابتكار البطيء، وإحجام الشركات الأميركية مثل "غوغل" (Google) عن العمل مع الدولة بشأن الذكاء الاصطناعي والمناقشات الأخلاقية المكثفة حول التكنولوجيا.

وأشارت رويترز إلى إن غوغل لم تكن متاحة على الفور للتعليق خارج ساعات العمل.

وقال تشايلان إن "الشركات الصينية ملزمة بالعمل مع حكومتها وتقوم (باستثمارات ضخمة) في الذكاء الاصطناعي دون اعتبار للأخلاق. وأضاف أن الدفاعات الإلكترونية الأميركية في بعض الدوائر الحكومية كانت على مستوى (رياض الأطفال)".

لجنة الأمن القومي الأميركية حذرت من أن الصين يمكن أن تتفوق على الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى المهيمنة بمجال الذكاء الاصطناعي في غضون عقد من الزمن (شترستوك)

وأعلن تشايلان استقالته في بداية سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا إن المسؤولين العسكريين تم تكليفهم مرارا وتكرارا بمبادرات إلكترونية يفتقرون إلى الخبرة فيها.

وقال متحدث باسم وزارة القوات الجوية إن فرانك كيندال -سكرتير القوات الجوية الأميركية- ناقش مع تشايلان توصياته لتطوير البرامج المستقبلية للوزارة بعد استقالته وشكره على مساهماته، حسبما ذكرت فايننشال تايمز.

تحذير

وكتب هيو توملينسون في تقرير بـ"التايمز" (The Times) قائلا إن "لجنة الأمن القومي الأميركية حذرت هذا العام (2021) من أن الصين يمكن أن تتفوق على الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي في غضون عقد من الزمن. واعترف وزير الدفاع لويد أوستن في يوليو/تموز الماضي أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول كأولوية، مع تخصيص 1.5 مليار دولار إضافية للذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة".

ونقل تقرير التايمز عن تشايلان قوله إنه أمضى معظم الـ3 سنوات التي قضاها في البنتاغون "لإصلاح الأشياء السحابية الأساسية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة" بدلا من دفع الابتكار. وأضاف أن هناك "سببا وجيها للغضب" من الوتيرة البطيئة للذكاء الاصطناعي الأميركي والتنمية الإلكترونية.

المصدر : تايمز + رويترز

حول هذه القصة

بعد اختراق سولار ويندز.. هل تستخدم الولايات المتحدة المعرفات الرقمية مصائد للمخترقين؟

تعتبر عناوين “آي بي” أو المعرفات الرقمية من المصادر المهمة لتشغيل شبكة الإنترنت، وهي ضرورية لربط الأجهزة. ويمتلك البنتاغون ملايين المعرفات الرقمية التي اتضح مؤخرا أنه يستخدمها في عمليات سرية.

25/4/2021

11 سبتمبر.. ماذا ربحت شركات التكنولوجيا من "الحرب على الإرهاب" وماذا خسرنا؟

مضى 20 عاما على مشهد سقوط برجي نيويورك، ومضى معه العديد من الأشياء وتغيرت العديد من المفاهيم. والآن بعد أن هدأت صيحات “الحرب على الإرهاب” وانقشع غبار المعركة، من الفائز والخاسر في مجال التكنولوجيا؟

12/9/2021

بعد عطل دام ساعات.. فيسبوك تبرر الانقطاع بخطأ في الإعدادات والكونغرس يستدعي موظفة سابقة لجلسة استماع

قالت فيسبوك إن السبب الرئيسي لانقطاع الخدمة مساء أمس هو تعديل خاطئ في الإعدادات، في حين دعا الكونغرس موظفة مستقيلة من فيسبوك إلى جلسة استماع بعد تسريبها وثائق داخلية للشركة.

5/10/2021
المزيد من تكنولوجيا

السرعة العالية وتوفير الطاقة.. معركة قطارات المستقبل على أشدها

احذف متابعيك دون حظرهم.. ميزة تويتر الجديدة أصبحت متاحة للجميع

People holding mobile phones are silhouetted against a backdrop projected with the Twitter logo in this file illustration picture taken in Warsaw September 27, 2013. Social media power Twitter Inc plans to announce the departure of some major executives on January 25, 2016, technology news website Re/code reported on Sunday, citing sources. REUTERS/Kacper Pempel/Files

الإنترنت أكثر هشاشة مما نتصور.. كيف يجري تعطيلها؟

خلال جائحة كورونا واجهت الأسر والمنظمات والأفراد مشاكل في الاتصال بالإنترنت، لكن المفاصل الاساسية لشبكة الإنترنت ظلت متماسكة في غالب الأمر.

بعد فضيحة فيسبوك الأخيرة.. هكذا يمكن تقنين خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي

كيف يمكن الضغط على مواقع التواصل لتغيير سياستها تجاه المحتوى الفلسطيني؟ (فيديو)
الأكثر قراءة

5 مرشحين لن تبتعد الكرة الذهبية عنهم

Soccer Football - Ada Hegerberg Press Conference - Groupama OL Training Center, Lyon, France - December 4, 2018 General view of the Ballon d'Or trophy before the press conference REUTERS/Emmanuel Foudrot

نتائج مفاجئة.. تعرف على الرابحين والخاسرين في انتخابات العراق

“أمر طبيعي أن يموت رئيس الجمهورية”.. شهادات رجال السادات عن حادثة اغتياله

كينيا رفضت الاعتراف بالحكم.. العدل الدولية تمنح الصومال منطقة غنية بالنفط والأسماك

Abukar Ahmed celebrates the ruling by the International Court of Justice in Mogadishu