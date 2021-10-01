تكمن المشكلة عادة في أن أصحاب السيارات لا يلاحظون عملية سرقة البيانات، حيث يكفي أن يمر شخص ما من أمامك لالتقاط البيانات الموجودة على المفتاح.

في الآونة الأخيرة أصبحت أنظمة "تشغيل السيارة بلا مفتاح" (Keyless Go) الشائعة خاصة بالنسبة للسيارات الحديثة.

وتظهر ميزة نظام تشغيل السيارة بلا مفتاح عند انشغال كلتا اليدين بالتسوق على سبيل المثال وعدم القدرة على إخراج مفتاح السيارة من الحقيبة أو الجيب؛ فبمجرد الابتعاد عن السيارة أو الاقتراب منها يتم قفل الأبواب أو فتحها بواسطة الإشارة اللاسلكية، لكن ومع هذا يمكن للصوص من خلال هذه التقنية أيضا سرقة الأشياء الثمينة الموجودة في السيارة أو سرقة السيارة بأكملها.

موسع المدى

وأوضح خبير السيارات الألماني كونستانتين هاك أن سرقة السيارات المزودة بتقنية "التشغيل بلا مفتاح" لا تتطلب اختراق البيانات أو استخدام تقنيات فك التشفير المعقدة، فكل ما هو مطلوب هو ما يعرف "بموسع المدى"، الذي يقوّي الإشارة اللاسلكية بطريقة تخترق نظام السيارة وتتيح إمكانية فتح الأبواب.

وتكمن المشكلة عادة في أن أصحاب السيارات لا يلاحظون عملية سرقة البيانات، إذ يكفي أن يمر شخص ما من أمامك لالتقاط البيانات الموجودة على المفتاح.

من جانبه، أوضح خبير السيارات الألماني بيتر هولمستويل أن اللصوص تمرسوا منذ مدة طويلة على اختراق نظام التشغيل من دون مفتاح، فهم يمتلكون المعرفة الفنية وأيضا التكنولوجيا اللازمة لفتح وسرقة السيارة دون أن يلاحظهم أحد.

تدابير للحماية

وببعض التدابير البسيطة يمكن توفير مستوى جيد من الحماية والأمان. ففي البداية ينبغي إيقاف السيارة في موقف سيارات فردي يمكن غلقه، أو أن تكون السيارة دائما مرئية بوضوح، مثل إنارة الشارع، الأمر الذي يكرهه اللصوص حتى لا تتم رؤيتهم وينكشف أمرهم. ويجب أيضا التأكد من أن السيارة تصدر الإشارة المرئية و/أو الصوتية المناسبة عند قفلها.

ويُنصح أيضا بالاحتفاظ بمفتاح التحكم عن بعد بشكل منفصل، لا سيما في الحافظات الخاصة به، وهو ما يعني أنه لم يعد من الممكن إعادة توجيه إشارة المفتاح، على سبيل المثال إذا مر لص أمام قائد السيارة في ساحة انتظار السيارات.

ونظرا لأن هذه الإشارة قوية بما يكفي لاختراق الأبواب أو حتى الجدران، فلا يجوز الاحتفاظ بالمفتاح داخل المباني بالقرب من الأبواب والنوافذ الخارجية، حيث يمكن التقاط الإشارة عندما يصعد اللص سلالم المباني أمام أبواب الشقق. وبالتالي فإن وضع صندوق المفتاح بجوار الباب أمر جيد.

وتعمل أنظمة الإنذار وأجهزة منع الحركة على جعل السرقة أكثر صعوبة، إذ إنها تتطلب من اللص المزيد من الوقت والعمل، الأمر الذي قد يثنيه عن سرقة السيارة.

وفي النهاية يجمع الخبراء على أنه لا توجد حماية كاملة بنسبة 100%. ومن تساوره شكوك في احتمال سرقة السيارة، يتعين عليه عدم استخدام التقنية مطلقا والاعتماد على المفتاح المعدني التقليدي.