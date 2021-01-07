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لتزييفه الشعبية الحقيقية.. فيسبوك تزيل زر الإعجاب من الصفحات العامة

فيسبوك تقول إن التجربة الجديدة تبدأ رسميا بالظهور عبر جميع الصفحات العامة خلال الأشهر المقبلة (فيسبوك)
فيسبوك تقول إن التجربة الجديدة تبدأ رسميا بالظهور عبر جميع الصفحات العامة خلال الأشهر المقبلة (فيسبوك)
7/1/2021

قالت شركة "فيسبوك" (Facebook) للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، إنها أزالت زر الإعجاب من صفحاتها العامة المعاد تصميمها، والتي يستخدمها الفنانون والشخصيات العامة والعلامات التجارية.

وأوضحت الشركة أن صفحات فيسبوك تظهر فقط المتابعين، ولديها موجز أخبار مخصص، حيث يمكن للمستخدمين الانضمام إلى المحادثات والتفاعل مع أقرانهم والتفاعل مع المعجبين.

وقالت فيسبوك عن إعادة التصميم "نحن نزيل زر الإعجاب ونركز على المتابعين لتبسيط الطريقة، التي يتواصل بها الأشخاص مع صفحاتهم المفضلة".

وأعلنت الشبكة الاجتماعية عن تغيير كبير في تجربة صفحة فيسبوك للمبدعين والشخصيات العامة، التي تتضمن مظهرا جديدا وإحساسا جديدا وتنقلا محدثا وموجزا مخصصا للأخبار وتنسيقا جديدا للأسئلة والأجوبة لإشراك المعجبين، وغير ذلك من الأدوات والأفكار.

وجرى الإبلاغ للمرة الأولى عن خطط الشركة لإصلاح الصفحات العامة في الصيف الماضي، عندما بدأت باختبار المظهر المحدث مع عدد مختار من الأفراد البارزين، بما في ذلك الممثلين والمؤلفين والمبدعين، تلاها صفحات الأعمال باللغة الإنجليزية.

وتقول فيسبوك إن التجربة الجديدة تبدأ رسميا بالظهور عبر جميع الصفحات العامة خلال الأشهر المقبلة.

ويمثل إلغاء زر الإعجاب أحد التغييرات الكبرى في التصميم الجديد للصفحات العامة، وذلك لأنها كانت تزيف الشعبية الحقيقية للصفحة.

صفحات فيسبوك تظهر فقط المتابعين ولديها موجز أخبار مخصص حيث يمكن للمستخدمين الانضمام إلى المحادثات والتفاعل مع أقرانهم والتفاعل مع المعجبين (فيسبوك)

وكان العديد من مستخدمي فيسبوك قد أعجبوا بصفحة ما؛ لكنهم ألغوا متابعتها لاحقا لإزالة تحديثاتها من موجز الأخبار، لأنها تجاوزت اهتمامهم، أو قاموا بإبداء الإعجاب بصفحة خدمة لصديق بعد تلقي الطلب؛ لكنهم رفضوا تلقي تحديثاتها.

وتقول فيسبوك الآن إن متابعي الصفحة سيكونون المقياس في التجربة الجديدة؛ لأنه مؤشر أفضل على عدد الأشخاص المعجبين، الذين يتلقون تحديثات من الصفحة.

كما تحصل الصفحات العامة على موجزها الخاص للأخبار بصفته تغييرا ملحوظا آخرا، ويعني هذا أن الصفحة نفسها يمكنها المشاركة في المحادثات بصفتها شخصية عامة أو علامة تجارية وتتبع الاتجاهات والتفاعل مع معجبيها.

ويقترح موجز الأخبار المخصص هذا أيضا الشخصيات العامة والصفحات والمجموعات والمحتوى الشائع الآخر للصفحة أو للشخصية العامة للتفاعل معه.

وعندما تتابع صفحة، ترى تعليقاتها عبر مشاركات الآخرين في أعلى قسم التعليقات، مما يمنح رؤية أفضل، إلى جانب شارة التحقق الزرقاء الأكثر وضوحا، التي تشير إلى أن الصفحة تم التحقق منها.

وتقول فيسبوك "يمكن للأشخاص الآخرين متابعة الصفحات مباشرة من التعليقات والمشاركات الموصى بها".

وتقدم المنصة تنسيقا جديدا للأسئلة والأجوبة، يسمح للصفحات بالتفاعل بشكل أفضل مع المعجبين.

ويمكن للمتابعين طرح الأسئلة على الصفحة حول موضوع ما، وعندما تجيب الصفحة، يصبح من الممكن للأشخاص التمرير خلال تلك الأسئلة لمعرفة المزيد.

وقد يكون هذا مفيدا للشركات، التي ترغب في الإجابة عن الأسئلة الشائعة بطريقة مختلفة؛ لكي يتعرف المعجبون على صانع المحتوى المعجبين به.

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية

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