يستخدمها 10 ملايين يوميا.. سلاك تتعطل في أول يوم عمل من العام الجديد

تعطلت منصة الاتصالات سلاك (Slack) أمس وذلك في أول يوم عمل من عام 2021، وما لبثت الخدمة أن عادت بعد ساعات.

وكانت الشركة قد قالت أمس الاثنين، إنه قد يواجه العملاء مشكلة في تحميل القنوات أو الاتصال بالمنصة في هذا الوقت.

وأضافت "يقوم فريقنا بالتحقيق وسنتابع الأمر بمزيد من المعلومات بمجرد حصولنا عليها، ونعتذر عن أي إزعاج قد يحدث".

ويؤثر الانقطاع على كل من موقع الويب وتطبيق الهاتف الذكي، كما يؤثر على قدرة المستخدمين على إرسال الرسائل وتسلمها.

وبدأ المستخدمون بالإبلاغ عن المشكلات في نحو الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأصدرت الشركة أول تحديث لها حول المشكلة في الساعة 6:15 مساءً.

وكانت المنصة تبلغ في البداية عن مشكلات تتعلق بالاتصال بالخدمة والرسائل، وتحوّل الأمر إلى انقطاع كامل للخدمة في الساعة 6:20 مساءً، وذلك وفقًا لصفحة الحالة الخاصة بها.

وتظهر الصفحة أن جميع خدمات سلاك، بما في ذلك عمليات تسجيل الدخول والرسائل والمكالمات والاتصالات، غير متوفرة.

وأصبحت منصة سلاك عنصرا أساسيا للعديد من الشركات التي تحولت من المكتب الفعلي إلى المكتب الافتراضي خلال جائحة فيروس كورونا.

وتقول الشركة، "إن لديها حاليا نحو 10 ملايين مستخدم يوميا يعتمدون على المنصة لإدارة الأعمال".

ومع ذلك، فإن عشرات الآلاف وحتى الملايين من الأشخاص الذين عادوا إلى العمل أمس الاثنين بعد عطلة طويلة كانوا غير قادرين على الوصول إلى الخدمة أو إرسال واستقبال الرسائل.

الصفحة أظهرت أن جميع خدمات سلاك، بما في ذلك عمليات تسجيل الدخول والرسائل والمكالمات والاتصالات، غير متوفرة (رويترز)

وتظهر الرسائل كما لو تم إرسالها، لكنها تظهر باللون الرمادي في الدردشة، ويظهر بعد قليل إشعار "لا يمكن الإرسال".

ويوضح موقع مراقبة الانقطاعات عبر الإنترنت "داون ديتكتور" (DownDetector) أن أكبر المشكلات هي الاتصال بمنصة سلاك، يليها إرسال الرسائل.

وتظهر المدن الكبرى في الولايات المتحدة، مثل نيويورك وشيكاغو وبوسطن، باللون الأحمر عبر خريطة "داون ديتكتور"، مما يعني أنها مشمولة في الانقطاع.

وتقول التقارير الواردة من المملكة المتحدة والصين ودول أخرى أيضًا، إن سلاك لا تعمل بشكل صحيح، وتوافد العديد من المستخدمين إلى منصة تويتر لمشاركة رأيهم بشأن تعرض سلاك لانقطاع الخدمة.

يذكر أن هذا هو الانقطاع الثاني الذي يحدث لمنصة سلاك في غضون بضعة أشهر فقط، حيث كانت المنصة تواجه مشكلات في شهر أكتوبر/تشرين الأول، مما جعل المستخدمين في جميع أنحاء العالم غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل.

يذكر أن الخدمة بدأت في الاستئناف لبعض المستخدمين حوالي الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة.

وأشار التحديث في الساعة 11:20 مساءً بتوقيت مكة إلى أن معظم المشاكل قد تم حلها وأن النظام الأساسي يعمل بشكل طبيعي، ولكن بعض ميزات ارتباط الخدمة مع خدمات تقويم غوغل (Google) و"أوتلوك" (Outlook) وإشعارات البريد الإلكتروني لا تزال متعطلة كما هو متوقع. وقالت الشركة "نعمل على حل هذه المشكلة، ونأسف لذلك".

ولم تفصح منصة سلاك بعد عن سبب الانقطاع الذي استمر عدة ساعات.