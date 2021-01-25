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بعضها يمكنها تتبعك.. تطبيقات اختبار سرعة الإنترنت تهدد خصوصية بياناتك

الموقع الألماتي اختبر 14 تطبيقا من تطبيقات اختبار سرعة الإنترنت المخصصة للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد (رويترز)
الموقع الألماتي اختبر 14 تطبيقا من تطبيقات اختبار سرعة الإنترنت المخصصة للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد (رويترز)
25/1/2021

قالت بوابة التقنيات "موبيل زيشر.دي" الألمانية إن برامج اختبار السرعة (Speed Checker) تتيح للمستخدم إمكانية التحقق من سرعة الإنترنت في الشبكة المنزلية، وتعمل هذه البرامج كتطبيقات بصورة أفضل على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، ويمكن تنزيل مثل هذه التطبيقات مجانا من متجر التطبيقات "غوغل بلاي" (Google Play).

وأوضحت البوابة أن طريقة عمل هذه التطبيقات تتمثل في أن يتصل الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي بسيرفر القياس؛ فتُرسل كمية معينة من البيانات إلى السيرفر، ثم تُعاد هذه البيانات مرة أخرى، وعندئذ تُقاس المدة التي تستغرقها عملية نقل البيانات، ومن ثمّ يتم احتساب معدل التنزيل والتحميل.

وأضافت البوابة أن المستخدم قد يتعرض لخطورة في ما يتعلق بالخصوصية إذا اعتمد على التقييمات الجيدة فقط من المستخدمين الآخرين، وذلك بعد ما اختبرت البوابة 14 تطبيقا من تطبيقات اختبار سرعة الإنترنت المخصصة للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد.

وتوصلت نتائج الاختبار إلى أنه رغم المراجعات والتعليقات الجيدة التي تتمتع بها هذه التطبيقات في نظر المستخدمين الآخرين، فإنها تنطوي على كثير من العيوب في ما يتعلق بالأمان والخصوصية وحماية البيانات.

وأشارت البوابة إلى أن هناك إشكالية في 12 تطبيقا من التطبيقات التي خضعت للاختبار؛ إذ جمعت هذه التطبيقات بيانات غير ضرورية للقيام بوظائفها وحوّلتها إلى جهات أخرى؛ فمثلا قامت 6 تطبيقات بتسجيل رقم تعريف الشبكة اللاسلكية (WLAN) التي يتصل بها الجهاز المستخدم.

بيانات مجموعة معرفات الخدمات الرئيسة (BSSID)

وأشار الخبراء الألمان إلى أن التطبيقات التي تجمع بيانات مجموعة معرفات الخدمات الرئيسة (BSSID) تعدّ شديدة الخطورة؛ لأنها تتيح لمقدمي الخدمات تحديد موقع المستخدم دون إذن منه مع إمكانية إنشاء قواعد بيانات لهذا الغرض.

وبعض التطبيقات قامت بتسجيل رقم التعريف (IMSI)، وهو عبارة عن مجموعة من الأرقام تخص بطاقة الهاتف (SIM) المدرجة في الجهاز الجوال، ويمكن استعمال هذه الأرقام لتحديد موقع الأجهزة، كما يمكن للشركات المقدمة لخدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة تخصيص الرقم للأشخاص.

وهناك تطبيق آخر قام بجمع رقم الهوية الدولية لمشترك الجوال المعروف اختصارا (IMEI)؛ إذ يشتمل أي جهاز جوال يباع في جميع أنحاء العالم على هذا الرقم المكون من 15 رقما، ويصنف خبراء التقنيات عادة هذين الرقمين (IMEI) و(IMSI) على أنهما بيانات حساسة؛ لأنها تتيح للجهات الأخرى تتبع الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي، ولا يمكن تغييرها إلا عند تغيير الجهاز أو تغيير بطاقة الهاتف.

اتصال إنترنت غير مشفر

وأشارت بوابة التقنيات الألمانية إلى إنشاء بعض التطبيقات اتصال إنترنت غير مشفر، ويمكن استغلال هذا الاتصال غير المشفر لتحويل رسائل إلى الجهاز قد تطلب تنزيل أحد الملفات أو إدخال بيانات تسجيل الدخول، ونظرا لأن الرسائل تبدو أنها قادمة من التطبيق فإنها ستكون أكثر مصداقية.

والتطبيق الذي ظهر بصورة جيدة في اختبار بوابة التقنيات الألمانية هو تطبيق "ليبريسبيد" (LibreSpeed) المجاني والبسيط لقياس سرعة الإنترنت، وهو يأتي دون وظائف إضافية، كما أنه يخلو من الإعلانات ومفتوح المصدر.

المصدر : الألمانية

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