تقنية لإزالة الكربون.. هل تنقذ مبادرة إيلون ماسك العالم من الاحتباس الحراري؟

تعهد رئيس شركة تسلا (Tesla) الأميركية إيلون ماسك أمس الخميس بمنح جائزة 100 مليون دولار لمن يطور أفضل تقنية لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأصبح التقاط انبعاثات الاحتباس الحراري جزءا مهما من العديد من الخطط لإبقاء تغير المناخ تحت السيطرة، وأُحرز تقدم ضئيل للغاية في التكنولوجيا حتى الآن، مع تركيز الجهود على خفض الانبعاثات بدل إخراج الكربون من الهواء.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أواخر العام الماضي إن هناك حاجة إلى زيادة أبحاث تكنولوجيا احتجاز الكربون إذا أرادت البلدان تحقيق أهدافها في دول خالية من الانبعاثات.

وخلصت دراسة نُشرت في مجلة "سينتفك روبورتس" (Scientific Reports) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أن الشركات والحكومات بحاجة ماسة إلى "البدء في تطوير تقنيات لإزالة غازات الاحتباس الحراري على نطاق واسع من الغلاف الجوي"، وهي عملية تعرف باسم احتجاز الكربون وتخزينه.

ومساهمة منه في هذه الجهود، كتب إيلون ماسك -في تغريدة عبر حسابه في تويتر- "أتبرع بمبلغ 100 مليون دولار كجائزة لأفضل تقنية لاحتجاز الكربون"، ووعد بتقديم مزيد من التفاصيل خلال الأسبوع المقبل.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021