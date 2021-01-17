عطر ومكعب وحيوان آلي أليف.. 7 ابتكارات مذهلة بمعرض المنتجات الاستهلاكية

يعتبر معرض المنتجات الاستهلاكية "سي إي إس" (CES) في لاس فيغاس أحد أهم الأحداث التكنولوجية في العالم، ورغم أن معظم المنتجات المعروضة في المؤتمر مثيرة للإعجاب، فإن هناك بعض العروض الأخرى التي تعتبر غريبة بعض الشيء.

إليك بعض من أغرب التقنيات التي ظهرت لأول مرة في معرض المنتجات الاستهلاكية هذا العام. هذه القائمة ليست شاملة وليست بترتيب معين.

1. موفلين (MOFLIN).. حيوان أليف يعمل بالذكاء الاصطناعي

موفلين هو عبارة عن "روبوت الذكاء الاصطناعي" طورته شركة فانغارد إندستريز (Vanguard Industries)، حيث يمتلك هذا الحيوان الآلي الأليف الصغير قدرات عاطفية يمكن أن تتطور بمرور الوقت مثل الحيوانات "الحقيقية".

ويغطي الفراء الناعم موفلين، ويصدر أصواتا لطيفة. يقول مبتكروه "لقد اتخذنا نهجًا مستوحى من الطبيعة وطوّرنا خوارزمية فريدة تسمح لموفلين بالتعلم والنمو من خلال استخدام تفاعلاته باستمرار لتحديد الأنماط وتقييم محيطه من خلال مستشعراته".

وأضافوا "سيختار موفلين من بين عدد لا حصر له من مجموعات أنماط الصوت للاستجابة والتعبير عن مشاعره. وببساطة، يبدو الأمر كما لو كنت تتفاعل مع حيوان أليف حي".

2. لوحة المفاتيح تايب وايز (Typewise) الجيل الجديد للوحات المفاتيح

مفهوم آخر مثير للاهتمام ظهر في معرض المنتجات الاستهلاكية هذا العام هو لوحة المفاتيح تايب وايز. تم تطويرها بواسطة تايب وايز إيه جي (Typewise AG)، وتوصف بأنها "الجيل التالي" في لوحات المفاتيح.

وفقًا لمنشئيها، تم إنشاء تصميم لوحة المفاتيح الجديد هذا خصيصًا لزيادة الإنتاجية مع حماية الخصوصية أيضًا على الأجهزة الذكية. ويأتي مع تخطيط مبتكر على شكل قرص العسل مصمم خصيصًا للسماح بالكتابة بالإبهامين، مما يقلل من معدلات الخطأ المطبعي بنسبة تصل إلى 80%.

تدعم لوحة المفاتيح حاليًا أكثر من 40 لغة مختلفة، وتمكّن المستخدمين أيضا من الكتابة بلغات متعددة في وقت واحد دون الحاجة إلى التبديل بينها. وفقًا لتايب وايز، تعد لوحة المفاتيح هذه أيضًا خاصة بنسبة 100%، حيث يتم تخزين جميع البيانات التي تنشئها على الجهاز فقط.

3. غو سن فلو (GoSun’s Flow).. طريقة ممتعة لتنقية المياه

"غو سن فلو" هو ابتكار تقني آخر غير عادي، حيث يستخدم هذا الجهاز ذو المظهر الغريب قوة الشمس لتنقية المياه وتعقيمها.

إنها عملية ويمكن وضعها بسهولة في حقيبة الظهر ذات الحجم العادي. وفقًا لمنشئيها، فإن الجهاز عالي الكفاءة ويستخدم الطاقة الشمسية قادرٌ على القضاء على 99.99% من جميع مسببات الأمراض من المياه.

إنه قادر على ضخ حوالي لتر واحد من الماء في الدقيقة، ويمكن أن يعمل أيضًا كمحطة غسيل يدوية محمولة، ودش ساخن، ومصدر لمياه الشرب من أي مكان في العالم مع مصدر للمياه مثل الأنهار والبحيرات والبرك.

4. واو كيوب (WOWCube) بعيد كل البعد عن التقليدية

قد يكون نظام "واو كيوب انترتينمانت سيستم" (WOWCube Entertainment System) الذي قدمته شركة كيوبيوس (Cubios)، أحد أغرب أنظمة الترفيه على الإطلاق.

وهو يشبه ظاهريًا مكعب روبيك. ويجمع نظام الترفيه المبتكر هذا بين الواقع المختلط وواجهة ملموسة لنقل الألغاز ثلاثية الأبعاد إلى المستوى التالي.

وهو بهذا يساعد على زيادة التفاعل مع ألعاب الفيديو من خلال إمالة الجهاز ولفه وهزه.

وتعمل التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع ونظام التشغيل "كيوبي أو إس" (CubiOS) الفريد وسطح مكعب رقمي واحد يتكون من الشاشات على تحويل نظام واو كيوب (WOWCube) إلى مكعب تقوم بتحريفه وإمالته واستغلاله للألعاب والتعلم والمحتوى.

يمكنك لعب العديد من الألعاب وتنزيل ألعاب جديدة من متجر التطبيقات عبر البلوتوث، وتطوير ألعاب وتطبيقات جديدة.

5. موكسي (Moxie).. مصمم لمساعدة طفلك على التعلم

طورت شركة إيمبوديد (Embodied) موكسي، وهو جهاز صغير يساعد في بناء المهارات الاجتماعية والعاطفية والمعرفية من خلال التعلم اليومي القائم على اللعب والمشاركة في المحتوى الذي تم تطويره بالاشتراك مع خبراء تنمية الطفل والتعليم.

تم تصميم موكسي بواسطة فريق من الخبراء في تنمية الطفل والهندسة وتصميم الألعاب والترفيه، وهو يشتمل على خوارزميات متطورة لإضفاء الحيوية عليها. هذه اللعبة التعليمية قادرة على إدراك اللغة الطبيعية ومعالجتها والاستجابة لها، ويمكنها حتى إدراك التواصل البصري وتعبيرات الوجه والسلوكيات الأخرى لدى طفلك.

يمكن لموكسي، كما يقول المطورون، التعرف على الأشخاص والأماكن والأشياء واستدعائهم.

6. سامسونغ تبتكر جهاز تحكم عن بعد يعمل بالطاقة الشمسية

كشفت سامسونغ (Samsung) النقاب عن جهاز تحكم عن بعد يعمل بالطاقة الشمسية. يمكن إعادة شحن الجهاز، المصمم للعمل مع أحدث موديلاتها من تلفزيونات أوليد (OLED)، باستخدام الإضاءة الداخلية أو الإضاءة الخارجية.

إنه ابتكار كان كثيرون ينتظرونه، كما تدعي سامسونغ بفخر، "الابتكار الأول من نوعه للعلامة التجارية. وسيساعد هذا في منع النفايات من 99 مليون بطارية متوقعة على مدى 7 سنوات. لإنشاء جهاز التحكم عن بعد، ابتكرت سامسونغ عملية التصنيع التي تزيد من استخدام البلاستيك من الزجاجات القابلة لإعادة التدوير بما في ذلك 24% من المحتوى المعاد تدويره".

7. تأكد من اطلاعك على هذا العطر "الذكي"

قطعة تقنية أخرى غريبة تم عرضها هذا العام في المعرض وهي عطر "نينو" (NINU). يعتبر هذا العطر الحاصل على براءة اختراع، وفقًا لمنشئيه، "الأول من نوعه في العالم"، ويسمح للمستخدمين بتخصيص رائحتهم باستخدام التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال بضع نقرات فقط.

يحتوي على ماء عطر عالي الجودة، ويتم دمجه من خلال التطبيق مع أنواع أخرى حيث يتيح لك الجمع بين 3 عطور مختلفة عالية الجودة في تصميم واحد عالي التقنية ليمكن المستخدم من العثور على الرائحة المناسبة له واللعب بها.