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بعد جدل خصوصية واتساب.. تحميل تطبيق سيغنال يصل 50 مليون مرة عبر غوغل بلاي

العديد من المستخدمين بدؤوا بالفعل في التحول نحو تطبيق سيغنال (الجزيرة)
العديد من المستخدمين بدؤوا بالفعل في التحول نحو تطبيق سيغنال (الجزيرة)
15/1/2021

نشر حساب تطبيق سيغنال (Signal) على موقع التواصل "تويتر" صورة تظهر عدد مرات تحميل التطبيق خلال الأيام الماضية والتي وصلت إلى 50 مليون مرة، عبر متجر "غوغل بلاي" فقط.

وأظهرت الصورة عدد مرات التحميل قبيل أزمة مشاكل الخصوصية الجديدة من واتساب (WhatsApp) وبعدها، والتي تبين زيادة عدد مرات تحميل التطبيق لـ5 أضعاف.

وكان رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، قد نصح متابعيه عبر حسابه على "تويتر"، باستخدام تطبيق المراسلة سيغنال، مما ساهم في الترويج للتطبيق بشكل واسع مؤخرا.

ويأتي ذلك عقب حملات عالمية لمقاطعة واتساب بسبب سياسة الخصوصية الجديدة، رغم محاولات التطبيق لطمأنة مستخدميه، وتأكيده على حفاظه على سرية المعلومات.

وكان واتساب قد قام مؤخرا بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية لإعلام المستخدمين بكيفية إدارة بيانات المستخدم، وكيف يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على الشركة الأم فيسبوك (Facebook) للتخزين والإدارة، مما دفع العديد من المستخدمين للبحث عن تطبيقات بديلة.

وبدأ العديد من المستخدمين بالفعل في التحول نحو تطبيق سيغنال الذي اعتبر مؤخرا أفضل تطبيق مجاني على متجري آبل (App Store) وغوغل (Play Store) في الهند، متجاوزا واتساب.

المصدر : وكالة سند

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