بعد جدل خصوصية واتساب.. تحميل تطبيق سيغنال يصل 50 مليون مرة عبر غوغل بلاي

نشر حساب تطبيق سيغنال (Signal) على موقع التواصل "تويتر" صورة تظهر عدد مرات تحميل التطبيق خلال الأيام الماضية والتي وصلت إلى 50 مليون مرة، عبر متجر "غوغل بلاي" فقط.

وأظهرت الصورة عدد مرات التحميل قبيل أزمة مشاكل الخصوصية الجديدة من واتساب (WhatsApp) وبعدها، والتي تبين زيادة عدد مرات تحميل التطبيق لـ5 أضعاف.

وكان رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، قد نصح متابعيه عبر حسابه على "تويتر"، باستخدام تطبيق المراسلة سيغنال، مما ساهم في الترويج للتطبيق بشكل واسع مؤخرا.

How it started vs how it's going 😅 pic.twitter.com/ERiFpZUz6c

