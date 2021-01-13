دخلت شركة سوني مجال الطائرات المسيرة بعرضها لطائرتها المسيرة الجديدة المسماة آيربيك (Airpeak) في معرض المنتجات الاستهلاكية 2021 (CES 2021).

وتقول الشركة إن طائرتها الجديدة هي المسيرة الأصغر القادرة على حمل كاميرا سوني ألفا (Alpha) ذات العدسة الكاملة الإطار، وهي مصممة لإنشاء محتوى الفيديو والتصوير الاحترافي.

ووفقًا لشركة سوني، فإن آيربيك قادرة على التصوير الديناميكي والتحليق الدقيق والمستقر.

وهناك عدد قليل جدًا من التفاصيل عن نظام الطائرة المسيرة الجديدة في الوقت الحالي، مع أن سوني ذكرت أنها كانت تستكشف استخدام الطائرات المسيرة لتصوير المناظر الطبيعية ولقطات المدينة.

ويتميز النموذج المعروض في المعرض بتصميم رباعي المراوح، مع اثنين من ملحقات معدات الهبوط التي تتراجع إلى أعلى أثناء الرحلة.

وتتضمن الطائرة المسيرة آيربيك كاميرا أمامية وجهاز استشعار للمسافة، ويمكنها باستخدام هذه التقنيات مع الذكاء الاصطناعي تتبع الهدف وتجنب العقبات.

ونشرت شركة سوني مقطع فيديو توضيحيا لطائرتها المسيرة أثناء حملها لكاميرا (Sony A7S III) ومواكبتها لتجربة قيادة النموذج الأولي من سيارة سوني الاختبارية المسماة (Sony Vision S) في مضمار السباق.

ويدفع محركان بقدرة 200 كيلووات السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.8 ثوان.

وتستخدم المسيرة ما لا يقل عن 40 مستشعرًا داخلها وخارجها، وتهدف إلى تطبيق المستوى الثاني من معايير القيادة الذاتية المتمثل في عدم التدخل البشري.

ومن المفترض إطلاق الطائرة الجديدة في الربيع، ورغم أنه لم يعلن سعرها بعد، لكنها لن تكون رخيصة، وذلك لأنها تستهدف المستخدمين المحترفين.

وقالت الشركة في بيان قصير "سوني تطلق نشاطًا تجاريًا جديدًا يستهدف التصوير الاحترافي وإنتاج الفيديو في ربيع عام 2021″، مما يعني أننا يجب أن نحصل على مزيد من المعلومات في شهر مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.

ويشير بيان سوني إلى أن آيربيك مشروع ونشاط تجاري جديد، وليس منتجًا قائمًا بذاته، لذلك من المحتمل أن تكون الطائرة المسيرة المعروضة في العرض التوضيحي ضمن معرض المنتجات الاستهلاكية 2021 هي الأولى من مجموعة جديدة.

يذكر أن الشركة قالت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إنها أطلقت مشروعًا جديدًا للطائرات المسيرة في مجال روبوتات الذكاء الاصطناعي، وإن آيربيك تدعم إبداع صناع الفيديو إلى أقصى حد ممكن، وذلك بهدف الإسهام في زيادة تطوير صناعة الترفيه، وكذلك تحسين الكفاءة في مختلف الصناعات.