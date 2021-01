اقتحام الكونغرس أم الحرب ضد فيسبوك؟.. إعلان كبير من آبل خلال الساعات المقبلة

نشرت قناة "سي بي إس" (CBS) مقطعًا قصيرًا لمقابلة مع تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل (Apple)، والتي تعتزم بثها صباح اليوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة، وسيتم من خلالها الحديث عن "مبادرة كبيرة" للشركة الأميركية.

وقبل أن تشعر بالحماس الشديد، يجب أن تعلم أن الأمر ليس متعلقا بهواتف آيفون، حيث نبهت غايل كينج مقدمة برنامج "سي بي إس ذس مورنينغ" (CBS This Morning)، أن الإعلان يتعلق "بمبادرة جديدة كبيرة"، وليس منتجًا جديدًا من آبل.

في المقطع القصير الذي بثته القناة، ناقش كوك والمضيفة غايل كينغ الأحداث التي وقعت في مبنى الكابيتول الأميركي الأسبوع الماضي، حيث شدد الرئيس التنفيذي لشركة آبل على أهمية محاسبة الأشخاص على أفعالهم وما نجم عنها.

لا توجد أي معلومات مؤكدة حول طبيعة الإعلان سوى أنه ليس منتجا خاصا بآبل التي تعودت على طرح منتجاتها من خلال إعلانات خاصة بها وليس من خلال برامج على قنوات تلفزيونية.

ولكن بسبب حديث توم كوك حول أحداث أعمال الشغب التي حدثت في مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي ومطالبته بتحميل المسؤولية لكل المشاركين في هذه الأحداث، فقد دارت تكهنات حول علاقة وتوقيت الإعلان بالأحداث التي حصلت في الكابيتول.

الذي ينفي هذا الاحتمال هو أن هذه المقابلة كانت مقررة مسبقا أي قبل حدوث أعمال الشغب مما يعني أن الإعلان ليست له علاقة بأحداث الشغب في الكابيتول.

#EXCLUSIVE: @GayleKing spoke with @Apple CEO Tim Cook about the assault on the Capitol and what he thinks needs to happen next.

See more of @tim_cook‘s interview Wednesday on @CBSThisMorning when he’ll announce a major new initiative, that’s not a new product. pic.twitter.com/QPYyoDVFv7

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 12, 2021