بخطوات بسيطة.. هكذا يمكنك نقل مجموعات واتساب إلى تطبيق سيغنال

قامت واتساب (WhatsApp) مؤخرا بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية، لإعلام المستخدمين بكيفية إدارة بيانات المستخدم، وكيف يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على الشركة الأم فيسبوك (Facebook) للتخزين والإدارة، مما دفع العديد من المستخدمين للبحث عن تطبيقات بديلة.

وبدأ العديد من المستخدمين بالفعل في بالتحول نحو تطبيق سيغنال (Signal) الذي اعتبر مؤخرا أفضل تطبيق مجاني على متجري آبل (App Store) وغوغل (Play Store) في الهند، متجاوزا واتساب.

إليك كيفية الانتقال إلى مجموعات سيغنال من مجموعات واتساب كما عرضها مطورو تطبيق سيغنال الذين نشروا طريقة سهلة للغاية، تتيح الانتقال بسهولة وفي خطوات معدودة:

A lot of people have been asking how to move their group chats from other apps to Signal, and Signal group links are a great way to get started. Drop a group link into your former chat app of choice like you’re dropping the mic on the way out. pic.twitter.com/q49DeZufBG — Signal (@signalapp) January 7, 2021

قم بتثبيت تطبيق سيغنال في هاتفك، وهو متاح مجانا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي.

بعد تثبيت التطبيق في هاتفك، قم بفتحه، ثم اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى من شاشة التطبيق. من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار إنشاء مجموعة (Create a Group). أعط اسما للمجموعة التي تم إنشاؤها وأضف جهات الاتصال المطلوبة.

الآن افتح المجموعة التي أنشأتها، ثم اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الجهة اليمنى من شاشة التطبيق. من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار الإعدادات (Settings).

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار رابط المجموعة (Group Link).



قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار رابط المجموعة (Group Link) إلى وضع التشغيل.



في النافذة نفسها بعد تبديل الزر، اضغط على خيار مشاركة (Share) بالأسفل.



في تطبيق واتساب، افتح المجموعة التي تريدها ثم الصق الرابط الذي قمت بنسخه في مربع الكتابة.

الآن يمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى هذا الرابط، الانضمام مباشرة إلى المجموعة التي أنشأتها في سيغنال.

ملاحظة: يمكن لمنشئ المجموعة إيقاف مشاركة الرابط في أي وقت من خلال تبديل الزر السابق إلى وضع عدم التشغيل، بالإضافة إلى ذلك يمكنك مشاركة الرابط في أي تطبيق آخر للمراسلة ودعوة الآخرين للانضمام إلى تطبيق سيغنال.