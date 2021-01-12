البث الحي
تكنولوجيا|العالم

بخطوات بسيطة.. هكذا يمكنك نقل مجموعات واتساب إلى تطبيق سيغنال

تطبيقات مثل سيغنال تسهّل إجراءات التحول من تطبيق لآخر (مواقع التواصل)
تطبيقات مثل سيغنال تسهّل إجراءات التحول من تطبيق لآخر (مواقع التواصل)
12/1/2021

قامت واتساب (WhatsApp) مؤخرا بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية، لإعلام المستخدمين بكيفية إدارة بيانات المستخدم، وكيف يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على الشركة الأم فيسبوك (Facebook) للتخزين والإدارة، مما دفع العديد من المستخدمين للبحث عن تطبيقات بديلة.

وبدأ العديد من المستخدمين بالفعل في بالتحول نحو تطبيق سيغنال (Signal) الذي اعتبر مؤخرا أفضل تطبيق مجاني على متجري آبل (App Store) وغوغل (Play Store) في الهند، متجاوزا واتساب.

إليك كيفية الانتقال إلى مجموعات سيغنال من مجموعات واتساب كما عرضها مطورو تطبيق سيغنال الذين نشروا طريقة سهلة للغاية، تتيح الانتقال بسهولة وفي خطوات معدودة:

قم بتثبيت تطبيق سيغنال في هاتفك، وهو متاح مجانا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي.

بعد تثبيت التطبيق في هاتفك، قم بفتحه، ثم اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى من شاشة التطبيق. من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار إنشاء مجموعة (Create a Group). أعط اسما للمجموعة التي تم إنشاؤها وأضف جهات الاتصال المطلوبة.

الآن افتح المجموعة التي أنشأتها، ثم اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الجهة اليمنى من شاشة التطبيق. من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار الإعدادات (Settings).

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار رابط المجموعة (Group Link).


قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار رابط المجموعة (Group Link) إلى وضع التشغيل.


في النافذة نفسها بعد تبديل الزر، اضغط على خيار مشاركة (Share) بالأسفل.


في تطبيق واتساب، افتح المجموعة التي تريدها ثم الصق الرابط الذي قمت بنسخه في مربع الكتابة.

الآن يمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى هذا الرابط، الانضمام مباشرة إلى المجموعة التي أنشأتها في سيغنال.

ملاحظة: يمكن لمنشئ المجموعة إيقاف مشاركة الرابط في أي وقت من خلال تبديل الزر السابق إلى وضع عدم التشغيل، بالإضافة إلى ذلك يمكنك مشاركة الرابط في أي تطبيق آخر للمراسلة ودعوة الآخرين للانضمام إلى تطبيق سيغنال.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

انتهاك جديد وافقت عليه ولم تقرأه.. واتساب سيحذف حسابك إذا لم تشارك بياناتك مع فيسبوك

إذا كنت تستخدم تطبيق واتساب فمن المحتمل أنك لاحظت ظهور نافذة منبثقة أثناء استخدام التطبيق في هاتفك في وقت ما خلال اليومين الماضيين، تطلب منك الموافقة على تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق.

المزيد من تكنولوجيا

اقتحام الكونغرس أم الحرب ضد فيسبوك؟.. إعلان كبير من آبل خلال الساعات المقبلة

لا توجد أي معلومات مؤكدة حول طبيعة الإعلان سوى أنه ليس منتجا خاصا بآبل (الفرنسية)

هل تحس بالضغط؟.. ربما يكمن السبب في التكنولوجيا السيئة

تأثيرات التكنولوجيا الرديئة ربما تكون أكثر حدّة في العالم الحقيقي (غيتي)

تم تنزيله 10 ملايين مرة.. "الصلاة أولا" تطبيق جديد يتتبع المستخدمين المسلمين

تطبيق "الصلاة أولا" الأحدث في سلسلة من التطبيقات الموجهة للمسلمين وتبين أنها باعت بياناتها لشركات لها صلات بالحكومة الأميركية (مواقع التواصل)

بسبب كورونا.. الصين تخسر 20% من سوق الهواتف الذكية عام 2020

مبيعات هواوي تباطأت بالنصف الأخير مع سريان قيود تجارية فرضتها واشنطن على الشركة (غيتي إيميجز)
الأكثر قراءة

أفراد عائلة بن علي.. فروا بثروات تونس وهذه مصائرهم

الرئيس الراحل بن علي وعائلته (الصحافة التونسية)

أسس تنظيما سريا لإسقاط العباسيين فصلبوه ثلاث مرات وقطعوه وأحرقوه.. الحلّاج صوفي ثائر أم زنديق مارق؟

بعد دعوته بنس لتفعيل آلية عزل الرئيس.. مجلس النواب يصوت اليوم على قرار محاكمة ترامب

(الجزيرة)

قرارات السياسة الخارجية بأيام ترامب الأخيرة.. لماذا؟ وكيف لبايدن أن يتراجع عنها؟

بومبيو اتخذ قرارات متشددة بالأنفاس الأخيرة لولاية ترامب في ملفات اليمن وإيران وكوبا(رويترز)