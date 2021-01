بخطوات بسيطة.. هكذا يمكنك نقل مجموعات واتساب إلى تطبيق سيغنال

قامت واتساب (WhatsApp) مؤخرا بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية، لإعلام المستخدمين بكيفية إدارة بيانات المستخدم، وكيف يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على الشركة الأم فيسبوك (Facebook) للتخزين والإدارة، مما دفع العديد من المستخدمين للبحث عن تطبيقات بديلة.

وبدأ العديد من المستخدمين بالفعل في بالتحول نحو تطبيق سيغنال (Signal) الذي اعتبر مؤخرا أفضل تطبيق مجاني على متجري آبل (App Store) وغوغل (Play Store) في الهند، متجاوزا واتساب.

إليك كيفية الانتقال إلى مجموعات سيغنال من مجموعات واتساب كما عرضها مطورو تطبيق سيغنال الذين نشروا طريقة سهلة للغاية، تتيح الانتقال بسهولة وفي خطوات معدودة:

A lot of people have been asking how to move their group chats from other apps to Signal, and Signal group links are a great way to get started. Drop a group link into your former chat app of choice like you’re dropping the mic on the way out. pic.twitter.com/q49DeZufBG

— Signal (@signalapp) January 7, 2021