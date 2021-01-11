خدمة ألمانية للترجمة تستثمر الذكاء الصناعي لترجمة النصوص الطويلة

أطلقت شركة ديبل الألمانية خدمة الترجمة "ديبل" (DeepL)، التي تتطور باستمرار بفضل الذكاء الصناعي، وتقدم نتائج جيدة بشكل مذهل حتى مع النصوص الطويلة، وفقا للشركة المطورة.

ويتيح الإصدار المجاني من الخدمة ترجمة نصوص تصل إلى 5 آلاف حرف في المرة الواحدة، وتوفر الخدمة عرض المرادفات لكل كلمة مترجمة، والتي يمكن اختيارها بحرية، ثم يتم تعديل معنى الجملة وفقا لذلك.

ويمكن استخدام ديبل إما في إصدار المتصفح أو في تطبيق مجاني لنظام التشغيل "ويندوز" (Windows) أو "ماك" (Mac).

وبمجرد تثبيت التطبيق، تتم عملية الترجمة عن طريق تحديد النص المراد والضغط على "كنترول+سي" (Ctrl+C) مرتين لنظام التشغيل ويندوز، أو "كوماند+سي" (Command+C) لجهاز ماك، لتتم الترجمة بعد ذلك بين إحدى 11 لغة مختلفة.