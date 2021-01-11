البث الحي
تكنولوجيا|العالم

خدمة ألمانية للترجمة تستثمر الذكاء الصناعي لترجمة النصوص الطويلة

الخدمة توفر خيارات ترجمة متعددة (غيتي)
الخدمة توفر خيارات ترجمة متعددة (غيتي)
11/1/2021

أطلقت شركة ديبل الألمانية خدمة الترجمة "ديبل" (DeepL)، التي تتطور باستمرار بفضل الذكاء الصناعي، وتقدم نتائج جيدة بشكل مذهل حتى مع النصوص الطويلة، وفقا للشركة المطورة.

ويتيح الإصدار المجاني من الخدمة ترجمة نصوص تصل إلى 5 آلاف حرف في المرة الواحدة، وتوفر الخدمة عرض المرادفات لكل كلمة مترجمة، والتي يمكن اختيارها بحرية، ثم يتم تعديل معنى الجملة وفقا لذلك.

ويمكن استخدام ديبل إما في إصدار المتصفح أو في تطبيق مجاني لنظام التشغيل "ويندوز" (Windows) أو "ماك" (Mac).

وبمجرد تثبيت التطبيق، تتم عملية الترجمة عن طريق تحديد النص المراد والضغط على "كنترول+سي" (Ctrl+C) مرتين لنظام التشغيل ويندوز، أو "كوماند+سي" (Command+C) لجهاز ماك، لتتم الترجمة بعد ذلك بين إحدى 11 لغة مختلفة.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من تكنولوجيا

بعد سياسة الخصوصية الجديدة.. أردوغان والرئاسة التركية يشجعان التحول من واتساب إلى "بيب"

الرئاسة التركية ستنقل مجموعات واتساب الخاصة إلى تطبيق المراسلة المشفر "بيب" (الأناضول)

بسبب كورونا.. الصين تخسر 20% من سوق الهواتف الذكية عام 2020

مبيعات هواوي تباطأت بالنصف الأخير مع سريان قيود تجارية فرضتها واشنطن على الشركة (غيتي إيميجز)

تعرضت للسخرية وقتها.. مايكروسوفت حاولت شراء نينتندو لكنها فشلت

عرض مايكروسوفت كان منطقيا إلى حد ما، إذ كانت نينتندو في ذلك الوقت تنتج أجهزة رديئة ومتخلفة عن سوني بشكل كبير من منظور الأجهزة (رويترز)

تستخدم تقنية يرفضها إيلون ماسك.. نيو الصينية تكشف عن سيارة سيدان جديدة

الأكثر قراءة

وثيقة تكشف مخطط مجموعة مسلحة لإثارة الفوضى.. استعدادات لنشر 15 ألفا من الحرس الوطني لتأمين تنصيب بايدن

مجموعة براود بويز الداعمة لترامب والمتهمة باقتحام الكونغرس (غيتي)

بعد أسبوع من البريكست.. الشركات البریطانیة تبدأ بالنحيب

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة فرض عبئا لوجستيا وتنظيميا وإداريا لم تكن العديد من الشركات مستعدة لتحمله (غيتي إيميجز)

كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟

(شترستوك)

سؤال وجواب.. هذه خسائر ترامب حال عزله من منصبه

خسائر ترامب ستتجاوز مزاياه كرئيس سابق لحرمانه من أي منصب حكومي مستقبلا في حال نجح الديمقراطيون في إدانته (رويترز)