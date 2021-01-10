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تستخدم تقنية يرفضها إيلون ماسك.. نيو الصينية تكشف عن سيارة سيدان جديدة

10/1/2021-|آخر تحديث: 10/1/202101:39 PM (مكة المكرمة)

أطلقت شركة نيو (Nio) الصينية لصناعة السيارات الكهربائية السبت نموذجها الأول من سيارات السيدان تسمى "إي تي7" (ET7)، حيث تتطلع إلى حصة أكبر من سوق السيارات في العالم.

وتتميز السيارة بأجهزة استشعار القيادة المستقلة المدمجة في جسم السيارة. وجاء إطلاق "إي تي7" في الوقت الذي بدأت فيه شركة "تيسلا" المنافسة بيع سيارتها للدفع الرباعي من طراز "واي" (Y) صينية الصنع في السوق الصينية.

وتهدف "نيو" إلى توسيع تشكيلة منتجاتها لجذب المزيد من العملاء؛ إذ تشكل سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي نحو 46% من إجمالي المبيعات في سوق سيارات الركاب في الصين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة وليام لي إن تقنية البطاريات الجديدة في "نيو" تمنح "إي تي7" مدى قيادة يزيد على ألف كيلومتر بين الشحنات.

ويبدأ سعر السيارة من 58 ألف دولار أميركي للسيارة من دون بطارية، وهي إحدى أغلى مكونات المركبات الكهربائية، التي يمكن بعد ذلك تأجيرها من الشركة، في حين يبدأ سعرها مع البطارية من 69 ألف دولار.

وقال لي إن "إي تي7" سيتم تزويدها بأجهزة استشعار "لادر" (lidar)، التي تساعد السيارة على إدراك محيطها، والتي توجد غالبًا في السيارات ذاتية القيادة لمساعدة السائقين، وهي تقنية رفضها رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك.

 تقنية الجيل الخامس

وتتميز السيارة أيضًا بتقنية الجيل الخامس (5G)، مع واي فاي 6 (Wi-Fi 6)، وبلوتوث 5.2 (Bluetooth 5.2)، وهناك أيضًا النظام الصوتي من فئة 7.1.4، مع 23 مكبر صوت.

وبدأت تسلا -التي تبيع سيارات السيدان طراز (3)، المصنوعة في شنغهاي- بيع سيارتها من طراز "واي" بسعر يبدأ من 52 ألف دولار، وتستخدم الكاميرات لمساعدة السائق.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة "نيو" -التي سلمت 43 ألفا و728 مركبة العام الماضي- أكثر من 92 مليار دولار، متجاوزة شركات صناعة السيارات التقليدية، مثل: دايملر وجنرال موتورز.

وتبيع الشركة حاليًا 3 نماذج من سيارات الدفع الرباعي التي تم تصنيعها في مصنع للسيارات في مدينة هيفي (شرقي الصين).

وقالت شركة "إكس بنغ" (Xpeng) المنافسة لشركة "نيو" "إنها تخطط لطرح نموذج سيدان جديد، ولديها حاليًا سيارة سيدان وسيارة دفع رباعي في تشكيلتها".

وتصل تكلفة شراء "إي تي7" مع بطارية بقدرة 70 كيلوواطا إلى 69 ألف دولار أميركي، أما السيارة ببطارية قدرتها 100 كيلوواط فتكلفتها 78 ألف دولار أميركي.

وتخفض تكلفة شراء "إي تي7" من دون بطارية (أي الاشتراك في بطارية نيو بصفتها خدمة) إلى:

  • بطارية بقدرة 70 كيلوواطا بسعر 59 ألف دولار أميركي، مع اشتراك شهري بقيمة 150 دولارا.
  • بطارية بقدرة 100 كيلوواط بسعر 59 ألف دولار أميركي، مع اشتراك شهري بقيمة 230 دولارا.
المصدر : رويترز

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