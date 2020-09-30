كمامات تعقم وتستقبل المكالمات وتشغل الموسيقى.. هل هذا هو المستقبل بوجود كورونا؟

يقوم قناع التوصيل الصوتي "بون كوندكشن" (Bone Conduction) بتصفية الغبار والبكتيريا والجزيئات العالقة الأخرى، فيما يسمح لك بإجراء المكالمات والاستماع إلى الموسيقى.

أصبحت الأقنعة ضرورة ملحة في زمن انتشار كورونا، لكنها يمكن أن تكون مرهقة وتمنع بعض الأنشطة مثل التحدث على الهاتف والاستماع إلى الموسيقى.

ويتميز تصميم قناع "بون كوندكشن" المخصص للرياضة بالتكنولوجيا المتقدمة، مع ترشيح فائق لجزيئات الهواء، وأيضا البلوتوث للاستماع للموسيقى والمكالمات.

ويمكن إعادة شحن بطارية القناع التي تستمر لمدة 7 ساعات من الاستخدام، كما يمكن الحصول على هذا القناع المتخصص مقابل 84.99 دولارا.

ويتميز هذا القناع الفريد والخاص بسمّاعة توصيل عظمي لتحرير أذنيك وتقليل الضرر المباشر لطبلة الأذن، كما أنه يضمن لك الاستمتاع بالموسيقى الخاصة فيما تظل قادرا على تلقي الأصوات من البيئة المحيطة بك، مما يبقيك يقظا ومدركا لما يدور حولك طوال الوقت.