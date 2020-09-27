البث الحي
تكنولوجيا|العالم

بشعار يعبر عن الاحتفال وسط جائحة كورونا.. غوغل يحتفل بعيد ميلاده الـ22

الحرف "جي" (G) يحتفل مع بقية حروف اسم غوغل عن طريق تقنية الفيديو بسبب جائحة كورونا (مواقع التواصل)
الحرف "جي" (G) يحتفل مع بقية حروف اسم غوغل عن طريق تقنية الفيديو بسبب جائحة كورونا (مواقع التواصل)
27/9/2020

يحتفل اليوم أشهر محركات البحث في العالم بالذكرى الـ22 لتأسيسه، حيث غيّر شعاره في الصفحة الرئيسية، والذي يطلق عليه (دودل Doodle)، إلى آخر يبدو فيه الحرف الأول من اسم محرك البحث باللغة الإنجليزية (G)، وهو يحتفل بعيد ميلاده 22 أمام جهاز حاسوب تظهر فيه شخصيات تمثل بقية حروف اسمه، وهي تحتفل معه عن بعد بتقنية اجتماعات الفيديو، في إشارة واضحة لتأثير جائحة كورونا على احتفال هذا العام.

وأطلقت خدمة محرك البحث غوغل رسميا يوم 27 سبتمبر/أيلول 1998 من قبل لاري بايج وسيرغي برين اللذين كانا يدرسان في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا.

والاسم المشهور عالميا الآن يعود لمصطلح رياضي نشأ خلال نزهة بسيطة حوالي عام 1920. فأثناء مشي عالم الرياضيات الأميركي إدوارد كاسنر مع ابن أخيه الشاب ميلتون سيروتا في غابات نيوجيرسي، طلب كاسنر مساعدته في اختيار اسم لرقم محير، وهو رقم 1 متبوعا بـ100 صفر.

ورد ميلتون بكلمة "غوغول" (Googol!)، واكتسب المصطلح شهرة واسعة النطاق بعد 20 عاما بإدراجه في كتاب عام 1940، شارك في تأليفه كاسنر بعنوان "الرياضيات والخيال".

ويعتبر محرك البحث غوغل واحدا من أكثر المواقع زيارة عالميا، كما أن شركة ألفابيت -الشركة الأم لغوغل- تعد من أكبر 4 شركات تكنولوجيا في العالم.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

"المعضلة الاجتماعية".. 6 نصائح من وثائقي على نتفليكس لوقف تلاعب الخوارزميات بعقولنا

يرسم فيلم وثائقي جديد من نتفليكس (Netflix) صورة مقلقة لمدى إدمان الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي وكيف استفادت هذه الشبكات منه، مما دفع شركات التكنولوجيا إلى أن تصبح قوى عالمية من وراء هذه العملية.

غوغل يحتفل باختراع الكود الشريطي

على طريقته في إبراز الذكرى السنوية لكثير من المناسبات والشخصيات وغيرها، غيّر موقع محرك البحث غوغل شعاره واضعا صورة ما يعرف بالكود الشريطي بمناسبة مرور 57 عاما على اختراعه.

المزيد من تكنولوجيا

خبراء ألمان يحددون 5 معايير مهمة لإضاءة المنزل.. تعرف عليها

يمكن توفير 80% من استهلاك الطاقة بمجرد استعمال المصابيح الموفرة بدلا من المصابيح القديمة (مواقع التواصل)

هل تهدد تقنية "التزييف العميق" الانتخابات الأميركية المقبلة؟

تمت صناعة بعض الفيديوهات المزيفة للرئيس الأميركي ترامب وكانت كافية لإظهار المخاطر المحتملة للتزييف العميق (بيكسابي)

"مسيّرات حسب الطلب".. طلاب أتراك ينتجون طائرات دون طيار متعددة المهام

الروبوتات تنسج أحذية المستقبل عالية الأداء والصديقة للبيئة

حذاء أديداس الجديد من نسج الروبوتات (أديداس)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)