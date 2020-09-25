شاهد: كاميرا طائرة من أمازون لحماية بيتك من اللصوص والحرائق

أعلنت شركة رينغ (Ring) للكاميرات الأمنية المملوكة لشركة أمازون (Amazon) عن إطلاق كاميرا "رينغ آلوايز هوم كام" (Ring Always Home Cam) للمراقبة الداخلية التي يمكنها الطيران حول المنزل للمراقبة أثناء وجودك بالخارج.

ويمكن لهذه الكاميرا الطائرة أن تحوم بشكل مستقل حول منزلك، وترسل تنبيهات إذا اكتشفت دخلاء أو حريقا أو حالات الطوارئ أثناء وجودك بعيدا عن المنزل.

وقالت الشركة إنها تهدف لمساعدة الأشخاص على مراقبة منازلهم دون الحاجة إلى تثبيت عدة كاميرات. ويمكن للمستخدمين تحديد مسار محدد للكاميرا عن طريق حملها بجميع أنحاء المنزل، ويمكنها التحقق من حدوث أي اضطرابات مثل وجود دخيل أو حريق إذا تم تفعيل خاصية رينغ آلارم (Ring Alarm).

ونقل موقع بيزنس إنسايدر Business insider عن الشركة قولها إن الجهاز يمكنه التسجيل فقط أثناء الطيران، وإصدار صوت للتنبيه إلى أنه يسجل، وعندما لا تكون هناك مراقبة فإنه يتم إطفاء الكاميرا، وتعمل البطارية لحوالي 5 دقائق لأن الكاميرا مصممة للقيام برحلات قصيرة مدتها دقيقة واحدة فقط، وسيكلف الجهاز 250 دولارا عند إطلاقه عام 2021.

واستحوذت أمازون على "رينغ" أوائل عام 2018 مقابل مليار دولار، وقد واجهت بعض الجدل حول الخصوصية والأمان لمنتجات المراقبة التي تصنعها، حيث تسببت شراكاتها، مع مئات من إدارات الشرطة بجميع أنحاء الولايات المتحدة، في إثارة مخاوف دعاة الخصوصية وجماعات الحقوق المدنية والمشرعين.

وعادت "رينغ" أمس لتقول إنها تخطط لتحسين أمان منتجاتها. وكشفت أنها ستطلق في وقت لاحق من هذا العام تكنولوجيا التشفير لأجهزة معينة، رغم أنها لم تحدد المنتجات التي ستكون متوافقة مع هذا التشفير.