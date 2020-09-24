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ويكيبيديا تقدم أول إعادة تصميم لموقعها الإلكتروني منذ 10 سنوات

ويكيبيديا كانت جزءا لا يتجزأ من ثقافة الويب منذ ما يقارب 20 عاما (وكالة الأناضول)
ويكيبيديا كانت جزءا لا يتجزأ من ثقافة الويب منذ ما يقارب 20 عاما (وكالة الأناضول)
24/9/2020

يشهد المظهر العام لموقع "ويكيبيديا" (Wikipedia) لمتصفحات سطح المكتب تحولا لأول مرة منذ عقد؛ لجعل الموقع أكثر ملاءمة للمستخدمين الجدد، وكانت ويكيبيديا جزءا لا يتجزأ من ثقافة الويب منذ ما يقرب من 20 عاما، مما سمح للمستخدمين بتصفح الملايين من إدخالات الموسوعات كثيفة النص واستعراضها على مختلف أجهزة الحاسوب المكتبية أو اللوحية أو الهواتف الذكية.

يمكنك تصفح جميع الميزات الجديدة المقترحة في منشور "ميدياويكي" (mediawiki)، وهناك بعض صور "جيف" (GIF) المتحركة لتظهر لك الشكل الذي قد تبدو عليه.

البعض قد يحب ميزة جدول المحتويات الجديد، والبعض قد يميل إلى قراءة صفحات ويكي (Wiki) الخاصة بالشخصيات العامة، وقد يسهل الشكل الجديد هذا كثيرا في تخطي أقسام معينة من الصفحة دون الحاجة إلى التمرير لأسفل المتصفح.

ويكيبيديا غيرت قياس وتصميم الشعار في جميع صفحاتها (ويكيميديا)

سيكون الشريط الجانبي القابل للطي أول تغيير يتم طرحه، وسيسمح هذا للمستخدمين بطي القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من كل صفحة لتقليل الانحرافات، والحد من المحتوى غير ذي الصلة، والروابط على يسار الشاشة لتسهيل التركيز. وسيضيف الموقع أيضا زرا سهلا بنقرة واحدة لتبديل لغة الصفحة التي تقرأها.

ستضيف ويكيبيديا أيضا تحسينات إلى أداة البحث في الموقع لتسهيل العثور على صفحات أخرى، وستقوم بإعادة تكوين الشعار لجعله أصغر في كل صفحة من صفحات ويكيبيديا.

وأعلنت مؤسسة ويكيميديا، الشركة الأم للموقع، في منشور مدونة أن التغييرات ستحدث "تدريجيا على مدى فترة طويلة من الزمن"، مما يسمح للمستخدمين باختبار الميزات الجديدة قبل طرحها رسميا؛ لكنها تخطط لإعادة تصميم المظهر بالكامل لنسخة سطح المكتب من ويكيبيديا بحلول نهاية عام 2021، ولم يُذكر ما إذا كان إصدار الهاتف المحمول سيحصل على نفس إعادة التصميم.

المصدر : مواقع إلكترونية

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