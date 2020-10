هل تبحث عن فرصة عمل؟ إيلون ماسك يبحث عن موظفين لشركة نيورالينك

ذكر موقع إنتريستنغ إنجنيرنغ (Interesting Engineering) أن المدير التنفيذي لشركتي نيورالينك (Neuralink) وتسلا (Tesla) إيلون ماسك كان يبحث عن مهندسين لشركة نيورالينك، وقد استعان بمنصة تويتر.

وغرد ماسك قائلا "إذا كنت قد نجحت في حل المشكلات الصعبة مع الهواتف أو الأجهزة القابلة للارتداء (ومعالجة الإشارات، والشحن الاستقرائي، وتنظيم الطاقة، وما إلى ذلك)، فيرجى مراسلتنا على: engineering@neuralink.com".

If you’ve solved hard problems with phones / wearables (sealing, signal processing, inductive charging, power mgmt, etc), please consider working at engineering@neuralink.com

ورغم أن شركة نيورالينك ذات مشروع مثير للأعجاب، وماسك يعد أحد أفضل الرؤساء التنفيذيين من قبل موظفيه في عام 2018، فإن الإعلان المنشور في يوليو/تموز الماضي لم يستقطب كثيرا من الباحثين عن التوظيف، وهو ما دفع ماسك للجوء مرة أخرى إلى تويتر ليطلب من المتقدمين المحتملين مراسلته مباشرة.

وقال ماسك في تغريدة جديدة "إذا شعرت بأن نيورالينك قد أغفلت سيرتك الذاتية أو رفضت تقديم عرض لك، يرجى إبلاغي في التعليقات أدناه".

If you feel Neuralink might have incorrectly overlooked your resume or declined to make an offer, please lmk in comment below https://t.co/G81RblBZ0Z

