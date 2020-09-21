"المعضلة الاجتماعية".. 6 نصائح من وثائقي على نتفليكس لوقف تلاعب الخوارزميات بعقولنا

يرسم فيلم وثائقي جديد من "نتفليكس" (Netflix) صورة مقلقة لمدى إدمان الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي وكيف استفادت هذه الشبكات منه، مما دفع شركات التكنولوجيا إلى أن تصبح قوى عالمية من وراء هذه العملية.

ويستكشف فيلم "المعضلة الاجتماعية" الجوانب والتأثيرات المختلفة لعالم الإنترنت، بما في ذلك الاقتصاد المبني على اهتمامات المستخدمين، وخوارزميات التوصية المسببة للإدمان، والمعلومات المضللة، والاستقطاب السياسي والمزيد.

ونشرت الكاتبة كاتي كانلز مقالا في موقع "بيزنس إنسايدر" (businessinsider)، شرحت فيه مقتطفات من الفيلم الذي تحدث فيه عدد من خبراء التقنية وصانعي هذه الخوارزميات.

يضم الفيلم خبيرا في أخلاقيات التصميم في "غوغل" (Google)، ورئيس مركز التكنولوجيا الإنسانية تريستان هاريس، وعالم الحاسوب جارون لانيير، والمؤلف شوشانا زوبوف، ومديرا سابقا في "فيسبوك" (Facebook)، وعالمة البيانات والمؤلفة كاثي أونيل، وقائد هندسة فيسبوك السابق جاستن روزنشتاين، والمستثمر روجر ماكنامي، وغيرهم الكثير.

يدخل الخوف والتشاؤم إلى نفس المشاهد أثناء مشاهدة الفيلم، ولكن خلال الدقائق الخمس الأخيرة يبدأ الأمر بالانفراج عندما يقوم خبراء الصناعة بتوزيع الخطوات التي يمكنك اتخاذها للحد من إدمانك -الهاتف والتقنية- الذي تعيش فيه.

النصيحة الأولى: لا تنقر على مقاطع الفيديو أو المنشورات الموصى بها لك

أصبحت خوارزميات التوصيات نوعا من الصلصة السرية لمنصات التكنولوجيا، فهي ما يضمن استمرار تفاعل المستخدمين مع التطبيقات، وتقوم بجمع قائمة طويلة من المحتوى ذي الصلة عند الانتهاء من قراءة منشور أو مشاهدة مقطع فيديو.

فعلى سبيل المثال، تعد خوارزمية التوصية الخاصة بـ"تيك توك" (TikTok) -تطبيق مشاركة الفيديو الشهير- أساس التطبيق المشهور والتي بسببها جذب ملايين المستخدمين الشباب.

وقال المؤلف وعالم الحاسوب جارون لانيير، الذي عُرف باسم الأب المؤسس للواقع الافتراضي، إنه بدلا من ترك الخوارزميات ترشدك، من الأفضل البحث عن الفيديو التالي الذي تريد مشاهدته.

ويقول لانيير في الفيلم الوثائقي "اختر أنت ما تريد مشاهدته دائما..هذه طريقة أخرى للقتال".

وينصح غليوم شازلوت مهندس "يوتيوب" (YouTube) السابق بتثبيت امتداد لمتصفح "كروم" (Chrome) الذي يمكنه وقف التوصيات للعديد من الأنظمة والمنصات.

النصيحة الثانية: لا تستخدم غوغل

يقول شازلوت إنه يستخدم محرك البحث "كيو وانت" (Qwant) لأنه "لا يخزن سجل البحث"، وهو محرك بحث فرنسي، تم إطلاقه في يوليو/تموز 2013، ويتم تشغيله من باريس.

وكيو وانت من محركات البحث القليلة الموجودة في الاتحاد الأوروبي، والتي تدعي أنها لا تقوم بتتبع المستخدم أو تخصيص نتائج البحث.

النصيحة الثالثة: لا تشارك المحتوى قبل التحقق

قالت رينيه ديريستا، مديرة الأبحاث في مرصد ستانفورد للإنترنت، إنه إذا كان هناك شيء يبدو أنه يحاول "الضغط على مشاعرك، فمن المحتمل أن يكون كذلك"، لذا عليك ألا تنساق وراء مشاعرك، فهذا ما تسعى له الخوارزميات.

ربما يكون لهذه النصيحة أهمية كبيرة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2020، حيث تتدافع شركات التكنولوجيا لضبط المعلومات المضللة على منصاتها.

قبل أن تشارك جزءا من المحتوى عبر الإنترنت "تأكد من الحقائق، ضع في اعتبارك المصدر، وقم بهذه الخطوات الإضافية".

النصيحة الرابعة: لا تنقر على (clickbait)

"كليك بايت" (clickbait) شكل من أشكال الإعلان الكاذب، ويتكون من رابط مصمم لجذب الانتباه وإغراء المستخدمين باتباعه وقراءة الجزء المرتبط به من المحتوى عبر الإنترنت أو عرضه أو الاستماع إليه، مع الوعد بميزات معينة عادة ما تكون مثيرة أو مضللة.

وأجبر ناشرو الأخبار على التكيف مع خوارزميات منصات التكنولوجيا هذه، مما أدى إلى تغيير أنواع القصص التي ينشرونها بناء على ما يجذب انتباه المستخدمين على الإنترنت.

ويقول بعض الخبراء إن وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تفاقم الاستقطاب السياسي، وهو أثر جانبي سلبي آخر تسببه منصات التكنولوجيا، وفقا للفيلم الوثائقي.

مدرسة فكرية أخرى تقول إنه على الرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون مستقطبة، إلا أنها ليست الوحيدة الملامة، فقد كانت السياسة الأميركية مستقطبة بالفعل، كما أفاد كيسي نيوتن من موقع "ذي فيرج" (The Verge).

قدمت دراسة أجريت عام 2018، دليلا على أن اتباع أولئك الذين لديهم وجهات نظر متعارضة على الإنترنت يمكن أن يؤدي في الواقع إلى زيادة الاستقطاب السياسي، على الرغم من أن الدراسة بها العديد من القيود.

جارون لانيير مؤلف وعالم حاسوب ويعرف باسم الأب المؤسس للواقع الافتراضي (مواقع التواصل)

النصيحة الخامسة: لا تدع أطفالك يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي

تمسك العديد من التقنيين الذين ظهروا في الفيلم الوثائقي بهذه القاعدة. قال أليكس روتر، نائب الرئيس الأول للهندسة في "تويتر" (Twitter)، إن أطفاله لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي على الإطلاق.

وقال تيم كيندال، المدير السابق في فيسبوك، إنه يصر على ذلك "نحن لا ندع أطفالنا يقضون أي وقت أمام الشاشة".

فيما قال جوناثان هايدت، عالم النفس الاجتماعي والمؤلف بجامعة نيويورك، إنه إذا كنت ستسمح لأطفالك بالتسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي، فانتظر حتى المدرسة الثانوية. وقال في البرنامج "المدرسة المتوسطة صعبة بما فيه الكفاية".

النصيحة السادسة: اترك جميع أجهزتك خارج غرفة النوم في وقت محدد كل ليلة

قدم هايدت هذه النصيحة كطريقة للعائلات لوضع حدود لاستخدام الهاتف في المنزل، فاقترح أنه في وقت محدد -ربما قبل نصف ساعة من النوم- يجب أن تترك هاتفك في مكان آخر من منزلك.

وفقا للتقنيين والخبراء في فيلم "المعضلة الاجتماعية"، هذه مجرد نصائح لتقليل استخدام هاتفك وتطبيقات الوسائط الاجتماعية والتكنولوجيا التي تسبب الإدمان، ولكن هناك مجموعة كاملة من العوامل التي ستحتاج إلى العمل جنبا إلى جنب قبل أن نرى أي تغيير حقيقي، ومن هذه العوامل الضغط العام الكبير والرغبة من داخل شركات التكنولوجيا بالإصلاح.