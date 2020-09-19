كيف تعمل شبكة الإنترنت في السيارات؟

تستخدم شبكة الإنترنت داخل السيارات لعرض الأفلام للأطفال أثناء الرحلات الطويلة، كما يمكن للسائق الاستماع لخدمات البودكاست أو الموسيقى المفضلة أثناء التوجه للعمل كل صباح.

ولكن كثيرا ما ينزعج أصحاب السيارات بسبب عدم تمكنهم من تشغيل بعض التطبيقات بسلاسة، وهذا يرجع في أغلب الأحيان إلى طريقة وصول شبكة الإنترنت إلى السيارة وكيفية توزيعها.

وأوضح هولجر إيبن، من مجلة "أوتو تسايتونغ" الألمانية قائلا "توفر الهواتف الذكية الكثير من الوظائف المفيدة للمستخدم، وهو ما ينطبق أيضا على وظيفة الإنترنت في السيارة نظرا لأن الاتصال بالإنترنت يتم عن طريق الحلول الخاصة بالشركات المنتجة للسيارات".

بطاقة سيم (SIM) مدمجة

تعتمد الشركات العالمية على بطاقة سيم (SIM) مدمجة في السيارة بالإضافة إلى هوائي السيارة، وهو ما يحسن من استقبال خدمة الإنترنت، وأضاف الخبير الألماني قائلا "تشتمل جميع السيارات الحديثة على بطاقة سيم من المصنع لإجراء نداء الاستغاثة في حالات الطوارئ، ولذلك يمكن للشركات المنتجة تجهيز سياراتها باتصال البيانات الجوالة لكي يتم استعمالها في الترفيه".

وغالبا ما يتوافر للعملاء إمكانية الاستعمال المجاني للخدمات خلال السنوات الثلاث الأولى مثل البيانات المرورية في الوقت الفعلي أو توقعات الطقس أو البحث عن محطات البنزين، كما تسمح هذه الأنظمة الوصول إلى السيارة عن بُعد، بالإضافة إلى إمكانية استعمال تطبيقات الهواتف الذكية لتفعيل وظيفة التدفئة أو إظهار موقع السيارة.

شبكة دبليو لان (WLAN) لاسلكية

بالإضافة إلى إمكانية إنشاء شبكة محلية لاسلكية والتي تعرف باسم وايرلس لان (Wireless LAN) عن طريق بطاقة سيم مدمجة أخرى، غير أن هذه الوظيفة لا تتوافر لدى بعض شركات السيارات.

وأوضح ماركوس فايدنير من بوابة الاتصالات "تليتاريف.دي" الألمانية، قائلا "يعيب مثل هذه الخدمات أن العميل لا يمكنه اختيار الشركة المقدمة لخدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة، علاوة على أن الاختيار بين التعريفات غالبا ما يكون محدودا للغاية".

وهناك عدد محدود جدا من شركات السيارات تعتمد على بطاقات سيم الخاصة بالتجوال، والتي تتيح إمكانية تسجيل الدخول في شبكات مختلفة للاتصالات الهاتفية الجوالة، علاوة على أن معظم الأنظمة لا تتيح إمكانية استعمال بطاقة سيم الخاصة بالمستخدم.

ويرى فايدنير أنه من الأفضل تجريب تعريفة نظام اتصالات البيانات بباقة صغيرة قبل اتخاذ قرار بشأن الحلول المدمجة في السيارات، وبالتالي يتمكن المستخدم من التحقق مما إذا كانت الشبكة المختارة من قبل المصنع والتعريفات المحددة تتناسب مع أغراض المستخدم.

نقطة الوصول إل تي إي ( LTE) الجوالة

وهناك طريقة أخرى لاتصال السيارة بشبكة الإنترنت، وذلك عن طريق نقطة الوصول "إل تي إي" الجوالة، وأوضح إيبن قائلا "يتم توصيل مثل هذه التجهيزات بولاعة السجائر وتعمل مثل جهار راوتر صغير". وتزود مثل هذه التجهيزات ببطاقة سيم، ويعمل جهاز الراوتر الصغير بسرعة تصل إلى 150 ميغابايت/الثانية ويوفر اتصال الإنترنت لما يصل إلى 10 أجهزة طرفية.

وغالبا ما تكون بطاقة سيم للبيانات أرخص من بطاقات سيم الخاصة بالهواتف الذكية، والتي توفر إمكانية الاتصالات الهاتفية الجوالة واتصال البيانات. وعلى العكس من الأنظمة المدمجة في السيارة، يتعين على المستخدم هنا التعامل مع الكابلات الإضافية في مقصورة السيارة، ومن ضمن العيوب الأخرى لهذه الأنظمة أنه لا يمكن تحسين جودة الاستقبال.

وينطبق الأمر عندما يتم استعمال الهاتف الذكي كنقطة وصول إلى الإنترنت، ويقول فايدنير "عادة لا يتمكن المستخدم من الوصول إلى الهوائي المركب في السيارة، كما لا يوفر أي هاتف ذكي تقريبا إمكانية توصيل هوائي خارجي".

ويتعين على المستخدم، الذي يعتمد على هاتفه الذكي كنقطة وصول إلى شبكة الإنترنت، أن يضع هاتفه الذكي في أفضل مكان ممكن. وهنا ينصح البروفيسور بيتر ريشيرت، أستاذ تكنولوجيا الاتصالات في جامعة مونستر للعلوم التطبيقية، قائلا "توفر الهواتف الذكية أفضل جودة استقبال عندما يتم وضعها على لوحة القيادة أسفل الزجاج الأمامي مباشرة".

وأضاف ريشيرت أن هذا يعتبر أفضل منطقة لاستقبال إشارات النظام العالمي لتحديد المواقع والمعروف باسم "جي بي إس" (GPS) رغم أن الإِشارات تكون ضعيفة بعض الشيء داخل السيارة نظرا لأن الجسم المعدني للسيارة يحمي الركاب من الصواعق، إلا أن إشارات الاتصالات الهاتفية الجوالة لا تزال قادرة على اختراقها لأنها تنتشر بشكل مختلف كموجات كهرومغناطيسية.

وإذا رغب المستخدم في التخلي عن حوامل الهواتف الذكية وأجهزة الراوتر الصغيرة، ولا يتوافر لديه نظام مدمج في السيارة، فيمكنه تجهيز سيارته بواسطة أحد الأنظمة المتوافرة بالمتاجر المتخصصة، ويوضح إيبن قائلا "هناك بعض العروض مثل صندوق الهاتف الذي يتم فيه شحن الهاتف الذكي، والوصول إلى هوائي السيارة".

وهناك بعض الموديلات التي تتضمن فتحة لتركيب بطاقة سيم مدمجة، بحيث يمكن للمستخدم مواصلة استعمال بطاقة سيم المتعددة الخاصة بتعاقد الهاتف الذكي، أو أن يقوم بتركيب بطاقة سيم للبيانات بواسطة عقد خاص، ومن ضمن المزايا الأخرى لهذه العروض أنها تحد من الإشعاع الكهربائي داخل مقصورة السيارة.

جودة استقبال الإشارة

وبغض النظر عن نظام الاتصال بالإنترنت المستخدم في السيارة، سواء كان حلا مدمجا في السيارة أو جهاز راوتر صغير أو هاتف ذكي أو تجهيز ملحق، فإن جودة استقبال الإشارة تعتمد على مدى تغطية شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة.

وعاد فايدنير للتأكيد أن استقبال شبكة "إل تي إي" أصبح جيدا على الطرق السريعة وفي المدن الكبيرة، إلا أن الأمر قد يبدو مختلفا في المناطق الريفية، كما توجد اختلافات كبيرة بين الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة.

ولا تؤثر سرعة السير على جودة استقبال شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة داخل السيارة، فلا يمكن أن تظهر هناك أية اختلالات عند السير بسرعة 130 كيلومترا في الساعة، طالما أن الأمر يتعلق بإجراء المكالمات الهاتفية العادية أو إرسال الرسائل النصية القصيرة على الأقل.

وقد أصبح معدل نقل البيانات أكثر أهمية عند استعمال تطبيقات الترفيه، وعاد ريشيرت ليقول "العامل الحاسم هنا هو مدى جودة تغطية شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة، والذي يرتبط بعدد أبراج الإرسال".

ولن تغير تقنية الجيل الخامس (5G) للاتصالات الهاتفية الجوالة من الأمر شيئا، بل العكس، لأن معدل نقل البيانات أعلى في الشبكة الجديدة، وهو ما يتطلب المزيد من الخلايا الأصغر لتوفير تغطية جيدة للشبكة.