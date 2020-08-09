محادثات تيك توك وتويتر.. هل تقلب الشركة الصينية الطاولة على ترامب ومايكروسوفت؟

ذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) أن تطبيقي تيك توك (TekTok) وتويتر (Twitter) الشهيرين يجريان محادثات "أولية" بشأن اندماج محتمل، وقالت الصحيفة إن الصفقة ستشمل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

التحدي الأكبر لأي صفقة من هذا النوع هو الأمر التنفيذي لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يمنع شركة بايت دانس (ByteDance) -الشركة الأم لتطبيق تيك توك- من التعامل مع الشركات في الولايات المتحدة.

وتم إعطاء مهلة 45 يوما لإنهاء المحادثات الخاصة بالبيع، حيث تعتبر إدارة ترامب أن التطبيق المملوك للصين يمثل تهديدا أمنيا محتملا، رغم عدم وجود دليل يشير إلى أن تيك توك شاركت بيانات الأميركيين مع الحكومة الصينية.

وقال ترامب هذا الأسبوع إنه سيدعم جهود مايكروسوفت لشراء عمليات تيك توك الأميركية إذا حصلت الحكومة على "جزء كبير" من العائدات. ومع ذلك، قال إنه سيحظر التطبيق الشهير في 15 سبتمبر/أيلول القادم إذا فشلت مفاوضات البيع.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كشف ترامب عن حظر على المعاملات الأميركية مع مالكي تطبيق المراسلة وي شات (WeChat) الصيني، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين البلدين.

تنافس أميركي على التطبيق الصيني

وكانت شركة مايكروسوفت هي الوحيدة حتى الآن التي اعترفت علنا بأنها تجري محادثات مع مالك تيك توك من أجل استحواذ محتمل.

وقالت المصادر يوم السبت إنه ليس من المؤكد على الإطلاق أن تطبيق تويتر سيكون قادرا على المزايدة على شركة مايكروسوفت وإتمام مثل هذه الصفقة في غضون 45 يومًا للموافقة على البيع.

وتقول وول ستريت جورنال إن تويتر سيعتبر المرشح الثاني، فمن المحتمل أن تكون مايكروسوفت هي المرشح الأول في أي صفقة، وذلك أن تويتر أصغر بكثير من مايكروسوفت. وتقول مصادر وول ستريت إن النظام الأساسي الاجتماعي من المحتمل أن يواجه تدقيقا أقل لمكافحة الاحتكار مع مايكروسوفت، كما أن تويتر أيضا لا يملك أموالا مثل عملاق البرمجيات لشراء محتمل.

ترامب قال إنه سيدعم جهود مايكروسوفت لشراء عمليات تيك توك الأميركية إذا حصلت الحكومة على "جزء كبير" من العائدات (رويترز)

قوة تويتر ومايكروسوفت

تبلغ القيمة السوقية لتويتر ما يقرب من 30 مليار دولار، أي تقريبا مثل تقييم أصول تيك توك، وستحتاج إلى زيادة رأس مال إضافي لتمويل الصفقة، في حين أن قيمة مايكروسوفت تتجاوز 1.6 تريليون دولار.

ورفضت شركة تويتر التعليق على التقرير لموقع بيزنس إنسايدر(businessinsider). وقال رئيس اتصالات الشركات في "تيك توك" جوش جارتنر للموقع "نحن لا نعلق على إشاعات السوق".

ولدى تويتر نحو 186 مليون مستخدم، وفقًا لآخر تقرير عن أرباحها في نهاية يوليو/تموز الماضي، ولدى تيك توك أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها.

وستواجه شركة تويتر صعوبة في جمع التمويل الكافي للحصول حتى على عمليات تيك توك الأميركية، حسب إريك جوردون، الأستاذ في جامعة ميشيغان، الذي يقول إن "تويتر ليس لديه قدرة اقتراض كافية".

وقالت المصادر إن تويتر قدمت عرضها على اعتبار أنها ستواجه تدقيقا تنظيميا أقل من مايكروسوفت، ولن تواجه أي ضغط من الصين نظرًا لأن تطبيق تويتر غير نشط في هذا البلد.

وقالت مايكروسوفت الأحد إنها تهدف إلى إنهاء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف سبتمبر/أيلول القادم.