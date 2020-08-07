أنواعها وقدراتها ومميزاتها.. معلومات تحتاجها لتصبح قائد طائرة مسيرة معتمدا

على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 100 ألف طيار جديد للطائرات المسيرة، ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع مبيعات الطائرات من دون طيار من 8.5 مليارات دولار في عام 2016 إلى 12 مليار دولار في عام 2021. ولهذا نستعرض في هذا التقرير الخبرات والمهارات التي يحتاجها قائد الطائرات المسيرة.

وزادت الحاجة إلى مشغلي الطائرات المسيرة حاليا من أي وقت مضى في الولايات المتحدة، حيث يجري استخدام هذه الطائرات في قطاعات الصناعة، والأفلام، والزراعة، والتصوير، والعقارات، والتأمين، والبناء، والطاقة، والسلامة العامة.

وأصبحت الصور الثابتة ومقاطع الفيديو التي يتم التقاطها بطائرة مسيرة شائعة في قوائم العقارات. وبعد وقوع ضرر أو كارثة، ويمكن لطائرة من دون طيار تابعة لشركة تأمين تقييم الضرر والتقاط صور قريبة للبناء.

أنواع رخصة الطيران المسير

لدى إدارة الطيران الفدرالية الأميركية المعروفة اختصارا بـ"إف إيه إيه" (FAA) ثلاثة تصنيفات لمشغلي الطائرات، وهي طائرات الهواة التي تستخدم لأغراض ترفيهية، والطائرات التجارية التي تستخدم للأغراض التجارية ويتطلب تشغيلها ترخيصا تجاريا، والطائرات المسيرة الحكومية وهي الطائرات المسيرة التي يتم إطلاقها لجهة حكومية مثل الجيش والشرطة وإدارات الإطفاء.

يجب على الهواة القيام بما يلي:

إذا كانت الطائرة المسيرة تزن أكثر من 250 غراما، يجب على صاحبها تسجيل الطائرة على موقع إدارة الطيران الفدرالية الأميركية الخاص بالطائرات المسيرة (FAADroneZone) الإلكتروني.

بمجرد الوصول إلى موقع الويب، يجب عليك التسجيل للحصول على حساب، وتقديم المعلومات الشخصية، وتقديم بعض التفاصيل بشأن الطائرة المسيرة الخاصة بك، ودفع خمس دولارات رسوم تسجيل الطائرة.

قم بتحليق الطائرة من دون طيار في نطاق الرؤية، وهذا يعني أن المشغل يجب أن يكون قادرًا على رؤية الطائرة من دون طيار في جميع الأوقات.

عندما تتلقى رقم تسجيل الطائرة المسيرة الفريد الخاص بك عبر البريد الإلكتروني، يجب عليك وضع هذا الرقم على الطائرة المسيرة الخاصة بك، على سبيل المثال يمكنك كتابتها بعلامة دائمة.

أنواع الطائرات من دون طيار

أكثر أنواع الطائرات المسيرة شيوعا هي الطائرات متعددة المراوح، وأكثرها شيوعًا أيضا هي الطائرة الرباعية التي تحتوي على 4 مراوح تحافظ على توازن المركبة وتسمح لها بالتحليق، وكلما زاد عدد الدورات التي تمتلكها الطائرة المسيرة، قلّ الوقت الذي يمكن أن تبقى فيه عاليا، يمكن للطائرة الرباعية البقاء في الهواء لمدة نصف ساعة تقريبًا.

الطائرات الصغيرة المسيرة -يتراوح طولها بين 50 و200 سم، وهي تشكل نقطة دخول رائعة للهواة والأطفال، تشمل الخيارات الشائعة في هذه الفئة "دي جي آي مافك برو" (DJI Mavic Pro).

طائرات ميكرودرونز (Microdrones) -بحجم 2.5 × 10 سم، تحمل هذه الطائرات كاميرات دقيقة ويستخدمها كل من الهواة والجيش. على سبيل المثال، استخدم الجيش البريطاني الطائرة الصغيرة المسيرة بلاك هورنت لاستكشاف أفغانستان، ويمكن أن تبقى في الجو لمدة تصل 25 دقيقة، ويصل مداها إلى ميل واحد.

الطائرات المسيرة التكتيكية -مثل رافين (Raven)- التي يستخدمها الجيش الأميركي، ويبلغ قياسها حوالي 140 سم وتزن 1900 كيلوغرام. وعادة ما تتضمن هذه الطائرات المسيرة كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء وتوفر للجنود صورًا دقيقة حتى في المساء.

طائرات الاستطلاع المسيرة -وتسمى أيضًا الطائرات المسيرة متوسطة الارتفاع طويلة التحمل- وهي شائعة الاستخدام من قبل الجيوش. على سبيل المثال، يتم استخدام طائرة هيرون (Heron)، التي صممتها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية من قبل الولايات المتحدة وكندا وتركيا والهند والمغرب وأستراليا.

ويبلغ طولها 16 بوصة (487 سم) ووزنها حوالي 2200 رطل (حوالي 1 طن). ويمكنها الطيران في رحلة بحرية على ارتفاع 35 ألف قدم (10 كلم)، ويمكن أن تبقى في الهواء لمدة تصل 52 ساعة.

بالنسبة لمن يصنع أفضل الطائرات المسيرة، تبدو الآراء مجمعة على شركة دي جي آي (DJI) الصينية، حيث تعد أنظمة تثبيت الكاميرا من دي جي آي في طليعة الصناعة، مما يسمح للمستخدم بالتقاط صور ومقاطع فيديو رائعة.

اكثر أنواع الطائرات المسيرة شيوعا هي الطائرات متعددة المراوح والطائرة الرباعية (مواقع التواصل)

خطوات لتصبح قائد طائرة مسيرة

احصل على رقم تتبع عن طريق إنشاء ملف تعريف متكامل لتطبيق شهادة وتصنيف الطيارين المعروف باسم (IACRA)، قبل التسجيل في اختبار الطيران، ثم الدراسة من أجل اختبار الطيران، ويوجد 696 مركز اختبار معتمدا من إدارة الطيران الفدرالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتقدم العديد من المدارس الخاصة تدريبًا على الطائرات من دون طيار، ويمكن أن توفر لك جميع لوائح الطائرات المسيرة، كما توفر إدارة الطيران الفدرالية دليلًا مجانيًا للدراسة يحتوي على كل ما تحتاجه لاجتياز الاختبار، وتبلغ تكلفة الاختبار 160 دولارا.

بمجرد الانتهاء من الدراسة، حدد موعدًا مع مركز اختبار، وتأكد من إحضار بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن جهة حكومية للاختبار. تشمل موضوعات الاختبار ما يلي:

اللوائح المعمول بها المتعلقة بامتيازات تصنيف نظام الطائرات الصغيرة المسيرة، والقيود وتشغيل الرحلة، وتصنيفات المجال الجوي، ومتطلبات التشغيل، وقيود الطيران التي تؤثر على عمليات الطائرات الصغيرة المسيرة.

بالإضافة لمصادر طقس الطيران وتأثيرات الطقس على الطائرات الصغيرة المسيرة، وتحميل وأداء الطائرات الصغيرة المسيرة وإجراءات الطوارئ والاتصالات اللاسلكية وعمليات المطار وإجراءات الصيانة والتفتيش المبدئي.

عند اجتياز الاختبار، وقّع طلب رخصة الممارسة إلكترونيًا وأرسله للمعالجة، سيتم إرسال بريد إلكتروني للتأكيد إليك بمجرد الانتهاء من فحص الخلفية الأمنية لإدارة أمن النقل (TSA)، وسيتم إرسال شهادة طيار عن بعد دائمة إليك عبر البريد بمجرد فحص طلبك.

عادة ما يستغرق الأمر من 6 إلى 8 أسابيع لاستلام الترخيص الخاص بك، ومع ذلك بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إليها عاجلاً، يمكن إصدار ترخيص مؤقت في غضون عشرة أيام تقريبًا.