زوم والقاضي يتسببان بنشر مواد إباحية في جلسة استماع مخترق تويتر

أُجبر قاض على تعليق جلسة استماع في المحكمة لغراهام كلارك المراهق البالغ من العمر 17 عاما والمتهم بكونه "العقل المدبر" وراء الاختراق الهائل الأخير على تويتر بعد حصول اختراق على تطبيق زوم (Zoom).

وحضر عدة أشخاص الجلسة الافتراضية متنكرين في هيئة مراسلين من "سي إن إن" (CNN) و"بي بي سي" (BBC)، وقاموا بتشغيل موسيقى صاخبة وعرض فيديوهات إباحية، وأكد العديد من المراسلين الذين حضروا الجلسة عبر زوم أمس الأربعاء الواقعة.

وأغلق القاضي كريستوفر ناش جلسة الاستماع لفترة قصيرة عندما تمت مقاطعته من قبل عدة أشخاص بوضعهم مواد إباحية وشتائم بذيئة وموسيقى صاخبة.

وقال ناش بعد أن قاطع أحد المخترقين محاميا "أقوم بإخراج الناس بأسرع ما يمكن كلما حدث خلل"، ثم تم نشر فيديو يتضمن مقطعا إباحيا، وهو ما جعل القاضي يطلب وقف الجلسة بسرعة، وأكد القاضي أنه سيطلب كلمة مرور في المرة القادمة.

خطأ القاضي

ووفقا للصحفي الأمني ​​المستقل بريان كريبس، كانت المشكلة هي أن القاضي وكتّابه لم يعقدوا الاجتماع بطريقة من شأنها التأكد من هوية الحاضرين ومنعهم من الاستيلاء على الشاشة (وهي ميزات يمكن ضبطها بسهولة عندما يخلق المرء اجتماع عن طريق تطبيق زوم).

وكتب كريبس على تويتر "القضاة الذين يعقدون جلسات استماع بواسطة زوم يحتاجون إلى الحصول على دليل لمعرفة كيفية استخدامه".

ويرى كريس أنه من الواضح أن المحكمة فشلت في اتخاذ الخطوات الأساسية لمنع اقتحام جلسة الاستماع، ويقول إن هناك دليلا لتأمين اجتماعات زوم يجب اتباعه في هذه الاجتماعات الحساسة، وتضمن أن الاجتماعات محمية بكلمة مرور، وقفل الاجتماعات بمجرد أن تبدأ لمنع الأشخاص غير المصرح لهم من الانضمام لاحقا.

هناك دليل لتأمين اجتماعات زوم يجب اتباعه في الاجتماعات الحساسة (رويترز)

رفض تخفيض الكفالة

ويواجه كلارك 30 تهمة جنائية تتعلق بهجوم 15 يوليو/تموز الماضي على تويتر، حيث تم اختراق حسابات المشاهير مثل إيلون ماسك وبيل غيتس وجيف بيزوس وجو بايدن واستغلالها في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، كما قام الهاكرز أيضا بالوصول إلى الرسائل المباشرة لـ36 من أصحاب الحسابات البارزة.

وعقدت محكمة الدائرة القضائية الـ13 في مدينة تامبا بفلوريدا جلسة استماع بكفالة لغراهام كلارك الذي دفع سابقا بأنه غير مذنب، ويقال إنه محتجز بكفالة قدرها 72 ألفا و500 دولار.

واستطاع القاضي في النهاية إصدار حكم برفض خفض مبلغ الكفالة، ومع ذلك فقد أزال مطلبا بأن يثبت كلارك شرعية أصول، حيث قال محامون إن لديه 3 ملايين دولار من البيتكوين تحت سيطرته.

ورفض متحدث باسم محكمة الدائرة القضائية الـ13 في فلوريدا التعليق لموقع "مذر بورد" (MotherBoard)، وقال إن المحكمة لم تتمكن من مشاركة مقطع الفيديو الخاص بجلسة الاستماع.