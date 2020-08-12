لن تعجب الذباب الإلكتروني.. تويتر تطلق ميزة لحماية محادثات مستخدميها من التعدي والتنمر

أعلنت تويتر الثلاثاء انتهاء مرحلة الاختبار لميزة تمكن المستخدم من تحديد من يمكنه الرد على تغريداته، وأتاحت الشركة الميزة لجميع مستخدميها، سواء عبر تطبيقها في نظامي أندرويد (Android) أو آي أو إس (iOS)، أو نسخة الويب.

وأوضحت تويتر طريقة استخدام الخدمة، حيث يظهر خيار بعد إنشاء التغريدة في الأسفل يتيح للمستخدم اختيار من يمكنه الرد عليها، وهناك 3 خيارات: الجميع، والأشخاص الذين تتابعهم، والأشخاص المذكورين في التغريدة فقط.

وكانت الشركة قالت في يناير/كانون الثاني الماضي إن هذه الميزة ستطلَق للجميع في وقت لاحق من العام الحالي. ومع أن الميزة تُقيد عدد القادرين على الرد على التغريدات، فإنها تسمح للجميع برؤيتها، وستضع الشركة علامة على التغريدات التي قُيِّد عدد القادرين على الرد عليها؛ حتى يعلم المستخدمون مسبقا.

ويُعتقد أن الميزة قد تساعد المستخدمين على تحديد من يمكنه الرد على التغريدات لمنع إساءة الاستخدام والمضايقة. ومن خلال تقييد الردود بمجموعة محدودة من الأشخاص، فيمكن للمستخدمين إجراء محادثات أعمق وأكثر تركيزًا مع أشخاص من اختيارهم، دون القلق من دخول المتصيدين إلى المحادثة.

وأضافت تويتر -التي بدأت اختبار الميزة في مايو/أيار الماضي- أنه يمكن لجميع المستخدمين الاستمرار في الإعجاب بالمشاركات وإعادة تغريدها، لكن لا يمكنهم الرد إذا تم استبعادهم من قبل صاحب التغريدة.

3 خيارات لمن يمكنه الرد على التغريدة: الجميع، والأشخاص الذين تتابعهم، والأشخاص المذكورون في التغريدة (تويتر)