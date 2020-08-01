بعد فشل مفاوضات شرائه.. ترامب يعتزم حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم التوقيع اليوم السبت على أمر تنفيذي يحظر تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة المملوك لشركة "بايت دانس" (ByteDance) الصينية في الولايات المتحدة.

وتشتبه واشنطن في إمكان حصول عمليات تجسس عبر التطبيق لحساب الاستخبارات الصينية.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إنه "في ما يخص تيك توك، نحن سنعمل على حظره في الولايات المتحدة".

ويحقق تطبيق "تيك توك" رواجا كبيرا لدى المراهقين، خصوصا بفضل فيديوهاته الطريفة المتمحورة بشكل كبير حول الرقص والموسيقى، وتعود ملكيته إلى مجموعة "بايت دانس" الصينية ويقارب عدد مستخدميه مليارا حول العالم.

ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لمنع "تيك توك" اليوم السبت (رويترز)

وجاء إعلان ترامب بعد مفاوضات محمومة يوم الجمعة بين البيت الأبيض و ByteDance والمشترين المحتملين لـ TikTok ، بما في ذلك Microsoft Corp. فشلوا في التوصل إلى صفقة من شأنها أن تؤدي إلى تخلي الشركة الصينية عن عمليات التطبيق الأمريكية ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. ومن المتوقع أن تستمر المحادثات في الأيام المقبلة.

إجراء قوي

وفي يوليو/تموز الماضي قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إنه يتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي "إجراء قويا" ضد تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين، في ظل عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وصرح نافارو لشبكة فوكس نيوز بأنه يتوقع "إجراء قويا" من ترامب ضد هذين التطبيقين اللذين زعم أنهما يرسلان كل البيانات "إلى خوادم في الصين، مباشرة إلى الجيش الصيني والحزب الشيوعي الصيني والوكالات (الرسمية) التي تريد سرقة ممتلكاتنا الفكريّة".

وستمثل هذه الخطوة ذروة مخاوف الأمن القومي الأميركية بشأن سلامة البيانات الشخصية التي يتناولها "تيك توك".

وتعد الحملة على "تيك توك" واحدة من الحملات العديدة التي تستهدف الشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها، والتي وجدت نفسها في قلب التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة والتكنولوجيا ووباء كورونا.