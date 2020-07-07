بعد حظر تيك توك الصيني.. فيسبوك تغري الهند بأداة جديدة من إنستغرام

تختبر شركة فيسبوك أداة ريلز (Reels) الخاصة بمنصة مشاركة الصور إنستغرام في الهند، حيث تنسخ الأداة بعض أفضل الميزات المعروفة لتطبيق تيك توك (TikTok)، الذي حظرته الحكومة الهندية منذ أيام فقط.

وتعد ريلز أداة لتعديل الفيديو مصممة للسماح للأشخاص بصناعة مقاطع فيديو قصيرة المدة مثل تيك توك، ويمكن لمستخدمي الأداة تسجيل مقاطع فيديو وضبط سرعتها وتزويدها بالموسيقى أو استعارة الصوت من مقاطع فيديو خاصة بالآخرين، مثل ميزة دويت (Duet) في تطبيق تيك توك.

كما يمكن مشاركة هذه المقاطع ضمن قصص إنستغرام، أو إرسالها عبر الرسائل المباشرة، أو نشرها في قسم ضمن علامة التبويب "استكشف" يسمى "توب ريلز" (Top Reels).

وأفادت التقارير بأن بعض مستخدمي إنستغرام في الهند بدؤوا بالفعل تلقي الأداة الجديدة عبر تحديث، في حين أكد متحدث باسم فيسبوك أن الشركة تخطط لإطلاق الأداة على نطاق أوسع.

وقال المتحدث باسم فيسبوك "نخطط لبدء اختبار نسخة محدثة من أداة ريلز في المزيد من البلدان"، وأضاف "تمثل ريلز طريقة ممتعة ومبدعة للناس للتعبير عن أنفسهم والتسلية، ونحن متحمسون لتقديم هذه النسخة الجديدة إلى المزيد من مجتمعنا العالمي، ولا توجد في الوقت الحالي خطط أخرى لذكر تاريخ الإطلاق أو البلدان التي ستطلق فيها".

وعانت الأداة من عملية طرح بطيئة نسبيا في جميع أنحاء العالم بعد إطلاقها الأولي كاختبار في البرازيل العام الماضي على كل من "أي أو إس" و"أندرويد"، واختارت المنصة البرازيل كسوق اختبار إستراتيجي للأداة الجديدة لأنها بلد تحظى فيه القصص والموسيقى بشعبية كبيرة.

وأفادت المعلومات الصادرة الشهر الماضي بأن الأداة توسّعت إلى فرنسا وألمانيا، كما أعلنت فيسبوك حديثا إغلاق تطبيق ليسسو (Lasso)، وهو تطبيق فيديو مثل تيك توك، مع تكهنات بأن ذلك جاء نتيجة الإطلاق القادم لأداة ريلز.

وحققت منصة مشاركة الفيديو المملوكة لشركة فيسبوك نجاحًا كبيرًا عام 2016 مع ميزة القصص المستنسخة من تطبيق سناب شات (Snapchat).

وكانت فيسبوك حريصة جدا على مواجهة الصعود السريع لتطبيق تيك توك، فبالإضافة إلى إطلاق ليسسو، كشف مارك زوكربيرغ عن طموح فيسبوك لما يتعلق بالتطبيق الصيني عبر تسريبات ظهرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك حينئذ إلى أن الشركة قد تلجأ إلى تجنيد إنستغرام في المعركة ضد التطبيق الصيني.