تقرير صحفي يكشف: بريطانيا خالية من معدات هواوي نهاية العام

ذكرت ديلي تلغراف السبت أنه من المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التخلص التدريجي من استخدام تقنية هواوي الصينية في شبكة الجيل الخامس في وقت قريب هذا العام.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المسؤولين يضعون مقترحات لوقف تثبيت معدات هواوي الجديدة في شبكة الجيل الخامس في أقل من ستة أشهر، ولتسريع إزالة التكنولوجيا الموجودة بالفعل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت وكالة التجسس الوطنية المعروفة اختصارا "جي سي إتش كيو" (GCHQ) مخاوف أمنية جديدة بشأن التكنولوجيا الصينية.

وعادت الصحيفة لتقول إن تقريرا أعده مركز الأمن الإلكتروني الوطني التابع للوكالة استنتج أن العقوبات الأميركية الجديدة على هواوي ستجبر الشركة الصينية على استخدام تكنولوجيا غير موثوقة قد تجعل السيطرة على المخاطر مستحيلة.

وقال التقرير إن العقوبات كان لها تأثير "شديد" على الشركة التي غيرت بشكل كبير حسابات وكالة التجسس الوطنية بشأنها، ومن المتوقع عرض التقرير على رئيس الحكومة هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم جونسون في وقت سابق هذا الأسبوع إن المسؤولين سيكملون قريبا مراجعة آثار العقوبات الأميركية الأخيرة، والتي تهدف إلى قطع وصول هواوي إلى شركات تصنيع الرقائق الأميركية.