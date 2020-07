أنونيموس تهاجم تيك توك وتتهمه بالتجسس لصالح الصين

حذرت مجموعة القراصنة المعروفة باسم "أنونيموس" (Anonymous) من خلال حسابها على تويتر الجمهور من المخاوف الأمنية للتطبيق الصيني الشهير تيك توك (TikTok).

وغرد حساب أنونيموس المعروف باسم (ourAnonCentral) قائلا "احذف تيك توك الآن، إذا كنت تعرف شخصا ما يستخدمه فاشرح له أنه برنامج ضار تديره الحكومة الصينية التي تدير عملية تجسس ضخمة".

وتم تضمين منشور في التغريدة من موقع "ريددت" (Reddit) يقول صاحبه إنه قام بفك برمجية التطبيق بواسطة الهندسة العكسية وتوصل إلى هذه النتائج التي تؤكد جمع التطبيق البيانات عن المستخدمين.

ومن ضمن البيانات التي يقوم التطبيق بجمعها -بحسب التغريدة- معلومات أجهزة الهاتف (بما في ذلك نوع وحدة المعالجة المركزية، وعدد الدورات، ومعرفات الأجهزة، وأبعاد الشاشة، واستخدام الذاكرة، ومساحة القرص، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى المثبتة على الجهاز (بما في ذلك التطبيقات المحذوفة).

كذلك المعلومات المتعلقة بالشبكة (مثل عنوان الآي بي الموجه، واسم نقطة الواي فاي) وما إذا كان الجهاز محميا، وما هو كود كسر الحماية والخادم الذي يعمل على جهازك لتحويل الوسائط.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG

وما جعل أنونيموس تستهدف تيك توك هو قيام مجهولين بإنشاء حساب مزيف لها على التطبيق، وقد أوضحت المجموعة على الفور أنها لا تمتلك حسابا على التطبيق من خلال تغريدة قائلة "أنونيموس ليس لديها حساب تيك توك، والتطبيق تم إنشاؤه كبرنامج تجسس من قبل الحكومة الصينية".

Anonymous has no Tik Tok account; that is an App created as spyware by the Chinese government. Just how Facebook / Instagram work as spyware for the U.S. government. Bad actors will use our image and name to try and discredit us through unethical actions. https://t.co/TtGh9w2tpO

— Anonymous (@YourAnonCentral) June 6, 2020