واتساب يختبر ميزتين لطالما انتظرهما المستخدمون

يختبر تطبيق المراسلة الشهير واتساب (whatsapp) ميزات جديدة في التحديث القادم، قد يكون أهمها تمكين المستخدمين من تجاهل المجموعات غير المرغوب فيها إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى إمكانية استخدام التطبيق على عدة أجهزة بدل جهاز واحد.

إسكات غير المرغوب فيه

يتيح الإصدار الحالي من تطبيق واتساب للمستخدمين تجاهل المجموعات لفترات زمنية مختلفة، تقتصر الخيارات في الإصدارات السابقة على 8 ساعات أو أسبوع واحد أو سنة واحدة.

ويعمل واتساب على ميزة جديدة قد تكون مفيدة للأشخاص الذين ضمن مجموعات غير مرغوب فيها، والتي لا يمكنهم المغادرة لسبب ما. وستتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تجاهل المجموعات إلى أجل غير مسمى، حيث ستعطي منصة المراسلة الفورية للمستخدمين الخيار "دائمًا" (Always) في حال رغبتهم في تجاهل مجموعة ما بشكل دائم.

تم اكتشاف الميزة الجديدة بواسطة موقع وابيتا إنفو (WABetaInfo)، الذي يتتبع ميزات واتساب المقدمة في الإصدار التجريبي من التطبيق.

ويزعم الموقع أن الميزة الجديدة "قيد التطوير"، ويُتوقع إتاحتها في التحديثات المستقبلية. وستساعد ميزة "دائما" الجديدة مستخدمي واتساب على إيقاف الإشعارات المستمرة من المجموعات التي تضم عددا كبيرا من الأعضاء.

واتساب تمنع حاليا المستخدمين من فتح حسابهم على عدة أجهزة في وقت واحد (الأناضول)

حساب لعدة أجهزة

يعد تقييد الدخول على حساب المستخدم من عدة أجهزة في الوقت نفسه أحد أكبر عيوب واتساب، فعلى عكس تطبيقات المراسلة الأخرى، يصعب على مستخدمي واتساب إرسال نص من الهاتف والتقاط جهاز لوحي للانضمام إلى مكالمة فيديو، ثم الرد في محادثة جماعية من الحاسوب المحمول.

وانتظر مستخدمو تطبيق الدردشة الأشهر في العالم، منذ فترة طويلة، خيارا يتيح لهم الوصول إلى المحادثات على جهازين أو أكثر. والآن، بعد سنوات من الصبر، يبدو أن الحلم يمكن أن يكون أقرب إلى التحقق.

وقال موقع وابيتا إنفو إن واتساب يختبر ميزة جديدة تسمى "الأجهزة المرتبطة"، التي تسمح للمستخدمين باستخدام حساباتهم على أي هواتف وأجهزة لوحية والحاسوب المحمول.

وتظل التفاصيل حول كيفية عمل ميزة "الأجهزة المرتبطة" غير واضحة، ولكن وابيتا إنفو يفيد بأنها ستكون متاحة فقط إلى 4 أجهزة.

ومع ذلك، يعد هذا تحسنا كبيرا على ما هو متاح الآن، وينبغي أن يعني أخيرا أنه من السهل إضافة حساب واتساب إلى هاتف العمل أو آيباد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشاع فيها عمل "واتساب" على ميزة الأجهزة المتعددة في اختبار تجريبي.