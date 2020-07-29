دعا ماسك للاهتمام بشؤونه الخاصة.. غيتس: الأكاذيب تنتشر أسرع من الحقيقة على مواقع التواصل

قال بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت (Microsoft) في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) الإخبارية إن المعلومات الخطأ تنتشر على نحو أسرع من الحقائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابلة التي أجراها أندرو روس سوركين وبثت أمس الثلاثاء، قال غيتس "عندما تدع الناس يتواصلون عليك أن تتعامل مع حقيقة أن بعض الأشياء غير الصحيحة المثيرة للغاية يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة مقارنة بالحقيقة"، مضيفا "شهدنا ذلك دائما مع قضية اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا".

وقال غيتس إن الحقائق تنتشر ببطء على وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بالمعلومات الخطأ "السلبية"، مما يجعل مهمة شركات مثل فيسبوك وتويتر في تحقيق التوازن صعبة.

وقال الملياردير الأميركي في المقابلة "إنه لمن الصعب للغاية أن تتمكن شركات الإعلام هذه من متابعة كل ما يقال على منصاتها وأن تحذف الأشياء الخطأ تماما، وتتخلص من تلك الأشياء أو تبطئ انتشارها".

وأضاف أن الأمر الذي يزيد تعقيد مراقبة المعلومات الخطأ على فيسبوك هو قراره لعام 2019 بتشفير الرسائل المباشرة للمستخدمين في واتساب.

وقال غيتس "بعض الرسائل على منصاتها لا تراها تلك الشركات بسبب التشفير على واتساب".

وأضاف "حتى لا يتحملوا أي مسؤولية فقد جعلوا ذلك مبهما، كما تعلمون مهما كانت المشكلات -سواء مكافحة اللقاح والمواد الإباحية للأطفال- فهي الآن لا تستطيع التدخل في هذه الأشياء".

وتطرق غيتس إلى تعليقات إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla) لصناعة السيارات الكهربائية المثيرة للجدل عن فيروس كورونا، وهو يرى أن على ماسك أن يهتم بشؤونه الخاصة وألا يتكلم فيما لا يعرفه ويجيده.

وقال غيتس "إن وضع إيلون كرائد أعمال قد يجعله يظن أنه يستطيع نشر التعليقات الشنيعة".

وأضاف أن "ماسك ليس من أهل اللقاحات، فهو يصنع سيارة كهربائية عظيمة، وصواريخه تعمل جيدا، لذلك سمح لنفسه أن يقول هذه الأشياء، آمل ألا يخلط بين المجالات التي لا يجيدها".