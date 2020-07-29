الجمهوريون يتخوفون من تدخل تيك توك والصين في الانتخابات الأميركية

صعدت مجموعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين الجمهوريين الضغط على تطبيق تيك توك (TikTok) الصيني، مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقييم التهديد الذي قد يتدخل به تطبيق مشاركة الفيديو الشعبي المملوك للصينيين في الانتخابات الأميركية.

ففي رسالة مؤرخة أمس الثلاثاء، استشهد ماركو روبيو وتوم كوتون والمشرعون الآخرون بالرقابة المزعومة من قبل تيك توك على المحتوى الحساس، بما في ذلك مقطع فيديو ينتقد معاملة الصين لأقليات الإيغور، بالإضافة إلى محاولات مزعومة من بكين للتلاعب بالمناقشات السياسية حول تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب المشرعون في رسالة إلى مكتب مدير المخابرات الوطنية، والسكرتير بالنيابة لوزارة الأمن الداخلي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "نحن قلقون للغاية من أن (الحزب الشيوعي الصيني) يمكنه استخدام سيطرته على تيك توك لتشويه أو التلاعب في المحادثات السياسية لزرع الخلاف بين الأميركيين وتحقيق نتائج سياسية لمصلحة الصين".

وقال متحدث باسم الشركة إن تيك توك لديها بالفعل سياسة صارمة ضد التضليل، مؤكدا "نحن لا نقبل الإعلانات السياسية"، وأضاف أن سياسات المحتوى والاعتدال يقودها فريق مقره كاليفورنيا ولا "تتأثر بأي حكومة أجنبية".

ولم يستجب مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي لطلبات التعليق لرويترز، بينما أكد مسؤول في المخابرات الوطنية استلام الرسالة وقال "سنرد وفقًا لذلك".

وطلب المشرعون من المسؤولين القول ما إذا كانت بكين يمكن أن تضخم وجهات نظر سياسية معينة وإجراء عمليات التأثير من خلال التطبيق الشعبي، الذي تملكه شركة بايت دانس تيكنولوجيز (ByteDance Technology).

وسأل المشرعون "إذا ظهرت أدلة على تدخل الصين بالانتخابات عبر تيك توك، فهل ستكون بايت دانس معرضة للعقوبات؟"، بموجب أمر تنفيذي بشأن النفوذ الانتخابي الأجنبي.

وهذا الشهر، قال رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز إن العمل وشيك لمعالجة مخاطر الأمن القومي التي يشكلها تيك توك.