منها إصابته بكورونا وعلاقته بترامب.. إليك أهم ما قاله ماسك في مقابلته الأخيرة

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla) في مقابلة مع مورين دود كاتب العمود لدى صحيفة نيويورك تايمز إن رسائله المباشرة في تويتر تتكون في الأغلب من صور هزلية، وإنه ليس قلقا جدا بشأن اختراقها.

وكان حساب ماسك واحدا من بين أكثر من 100 حساب لمشاهير على تويتر تم اختراقها في عملية احتيال للحصول على العملة الرقمية البيتكوين في 15 يوليو/تموز الجاري.

وقالت شركة تويتر في وقت سابق إن المهاجمين قد يكونون تمكنوا من تنزيل الرسائل المباشرة الخاصة والمعلومات الشخصية لبعض الشخصيات في هذه العملية.

ومع ذلك، فقد أكدت الشركة أن تلك الحسابات ليست من الحسابات الموثوقة، مثل حساب ماسك.

وقال ماسك لمورين دود "لست قلقا بشأن نشر الرسائل المباشرة الخاصة بي"، مضيفا "ربما يكون هناك قسم من الرسائل المباشرة الخاصة بي التي تبدو سيئة وخارج السياق، لكن بشكل عام تتكون الرسائل المباشرة من تبادل الرسائل والصور الاجتماعية".

وخلال المحادثة مع دود قال ماسك إنه يعتقد أنه ربما أصيب بعدوى كورونا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكر في المقابلة أنه يعتقد أن "كوفيد-19 خطير إذا كنت مسنا ولديك ظروف سابقة"، وأضاف "من المنطقي تماما أن يكون هناك تأمين إذا كنت ضعيفا، لكنني لا أعتقد أنه من المنطقي أن يكون هناك تأمين إذا لم تكن ضعيفا".

وذهب ماسك مع كبار المسؤولين في فريمونت بولاية كاليفورنيا، وأعاد فتح مصنع سيارات شركته هناك في مايو/أيار الماضي، في انتهاك لأوامر الإغلاق في ذلك الوقت.

وتطرق ماسك إلى علاقته مع جيف بيزوس الرئيس التنفذي لشركتي "أمازون" (Amazon) و"بلو أوريجن" (Blue Origin)، وحادثة التغريدة التي أرسلها له مع صورة القطة، وتغريدته المثيرة للجدل بشأن ضرورة تفكيك أمازون.

وكان ماسك قد غرد في يونيو/حزيران الماضي قائلا إنه يعتقد أن الوقت قد حان لتفكيك شركة أمازون.

وجاءت تغريدته بعد أن نشر الكاتب أليكس بيرنسون تغريدة فيها لقطة للشاشة تظهر أن أمازون لم توافق على كتابه المقبل عن فيروس كورونا، لأنه لا يتوافق مع إرشادات البيع الخاص بها.

وكان بيرنسون أحد المنتقدين لفرض الإغلاق بسبب الفيروس، وصرح بأنه يعتقد أن مخاطر المرض أقل بكثير مما يبلغ عنه، خاصة بالنسبة للشباب.

وتحدث ماسك عن علاقته مع الرئيس الأميركي، وقال إنها جيدة، كما وصف ترامب بأنه "أحد العباقرة لدينا"، كما وصف علاقته مع ترامب بأنها جيدة.

يشار إلى أن المقابلة تناولت العديد من الأسئلة، مثل: شركة الفضاء "سبيس إكس" (SpaceX) وشركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، كما سئل عن فيسبوك والذكاء الاصطناعي وتويتر.