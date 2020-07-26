لمستخدمي آيفون.. يمكنك بهذه الخدع فتح هاتفك حتى مع وجود الكمامة

أصبح ارتداء القناع أكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم حديثا، خصوصا في الأماكن العامة التي يمنع الوجود فيها من دون ارتداء الكمامة، مما يسبب مشكلة للمستخدمين الذين كانوا يستخدمون التعرف على الوجه لفتح هواتفهم.

وأصبحت إحدى مشاكل ارتداء الكمامة هي صعوبة إلغاء قفل آيفون إذا كنت تعتمد على تقنية التعرف على الوجه (Face ID). هذه مشكلة لجميع مستخدمي آيفون بدءا من آيفون أكس فصاعدا، حيث تعتمد الأجيال الجديدة من هواتف آبل على تقنية التعرف على الوجه بدلاً من التعرف على بصمات الأصابع.

وهناك بعض الحيل التي يمكن للمستخدمين اتباعها للتغلب على هذه المشكلة، ومن ضمنها:

تأكد من أن جهازك لديه آخر تحديث من نظام "آي أو إس 13"

قامت آبل بالعديد من التحسينات المهمة في تحديثها الآخير لنظام "آي أو إس 13" (iOS 13) كان من أهمها ادخال تحديثات على تقنية التعرف على الوجوه، حيث عدلت الخوارزميات الخاصة بها لتحديد ما إذا كان الوجه يرتدي كمامة أم لا، لتحقيق أقصى سرعة في فتح قفل آيفون. لذا ينصح بالتحديث لآخر إصدار حتى تستفيد من تلك التحديثات.

كيفية إعداد آيفون للفتح بوجود القناع

سنشارك هنا بعض الحيل التي ستسمح لك بإعداد التعرف على الوجه على جهاز آيفون الخاص بك حتى يتعرف عليك حتى مع تغطية نصف وجهك بقناع. قبل تنفيذ الخطوات، يرجى ملاحظة أنه كان علينا تجربة ذلك عدة مرات حتى تمكنا من إعداد التعرف على الوجه الموثوق به، ولكن هذا ممكن.

لخداع تقنية التعرف على الوجه لفتح قفل هاتف الآيفون هناك طريقتين (مواقع التواصل)

نصف وجه ونصف قناع

اطوِ قناع الوجه في المنتصف وعلق الكمامة بالأذن، أمسك القناع بيد واحدة في وجهك بحيث يغطيها بالضبط في المنتصف.

على جهاز آيفون، انتقل إلى الإعدادات، ومنها لخاصية التعرف على الوجه ورمز المرور، أدخل رمز المرور.

حدد خيار إعداد مظهر بديل (إذا قمت بالفعل بإعداد مظهر بديل، فلن يكون لديك هذا الخيار. ستحتاج إلى إعادة تعيين التعرف على الوجه مرة أخرى) ستتم دعوتك لإعداد هوية وجه جديدة. قد ترى تحذيرا بأن وجهك مغطى، ولكن في تجربتنا بعد محاولتين ستختفي هذه الرسالة.

اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة للسماح للكاميرا بأخذ قياساتها وتظهر علامات لمساعدتك لتدوير وجهك داخل الدائرة. انتظر بينما يأخذ أول مسح لوجهك.

وقبل أن تبدأ كاميرا بمسحها الثاني، قم بإزالة القناع وتغطية الجانب الآخر من وجهك، بمجرد اكتمال الفحص الثاني، يجب أن تكون قادرًا على إلغاء قفل جهاز آيفون الخاص بك أثناء ارتداء قناع الوجه.

الوجه البديل

إذا لم ينجح الأمر، فإن نصيحتنا هي إعادة تعيين تقنية التعرف على الوجه والبدء من جديد، ولكن هذه المرة قم بإنشاء أول مسح ضوئي لوجهك أثناء حمل القناع على جانب واحد من وجهك، ثم قم بإنشاء خيار المظهر البديل أثناء الإمساك بالقناع على الجانب الآخر من وجهك.

عندما استخدمنا الطريقة الثانية مع إنشاء هوية جديدة للوجه من الصفر أثناء تغطية وجهنا من جانب ثم تغطية وجهنا على الجانب الآخر باستخدام خيار الوجه البديل، وجدنا أننا كنا قادرين على فتح آيفون بينما كنا نرتدي قناع الوجه.

عندما استخدمنا الطريقة الأولى -مجرد إنشاء خيار المظهر البديل باستخدام قناع- وجدنا أنها أقل دقة. تميل إلى العمل إذا كان طرف الأنف مرئيًا، إذا تمت تغطية الأنف بالكامل، وجدنا أنها لا تعمل بشكل جيد.

مصانع الكمامات تبارت في إنتاجها بعدة أشكال وألوان ومنها ما يمكنك من طباعة وجهك عليها (مواقع التواصل)

اطبع وجهك على قناع

مع بداية ظهور كورونا وارتداء الكمامة، رأينا أشكالا عجيبة لها، وتبارت المصانع المنتجة لها وقدمتها بأشكال وألوان عدة، ومنها ما يمكنك من طباعة الجزء المخفي من وجهك عليها، كما أنه يمكنك تخصيص الشكل كما تريد بشكل قد يثير الضحك والسخرية.

ومن هذه الأقنعة ما يسمى بأقنعة فيس آي دي (Face ID) أو ماسك ألايك (Maskalike) أو كستوم ماسك (Customask)، ويمكنك الدخول إلى أحد هذه المواقع لمعرفة الخيارات المتاحة.

تذكّر أن آبل تستخدم مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، بما في ذلك استشعار العمق، للتحقق من وجهك ورسم خريطته، لذلك ليس هناك ما يضمن نجاح هذا الخيار المريب نوعا ما. ولكن باستخدام بعض النصائح في هذه المواقع مع هذه الأقنعة، يمكنك أن تخدع تقنية التعرف على الوجه.