في مكان محصّن ومغلق لألف عام قادم.. هذه خطة أكبر شركة تخزين برمجيات لمواجهة نهاية العالم

يعتبر موقع غت هب (GitHub) أكبر موقع لتخزين البرمجيات المفتوحة المصدر في العالم، إذ لديه أكوام من الأكواد المصدرية الخاصة التي تستعملها كبرى الشركات وتعتبر نتاج جهد إنساني عالمي يجب الحفاظ عليه.

لهذا السبب استأجرت الشركة الأميركية مؤخرا غرفة بمنجم فحم قديم في عمق جبال القطب الشمالي، لتخزين البيانات لمدة ألف عام، بحيث يتمكن خلفنا في المستقبل من الوصول إلى البيانات من أكبر شبكة في العالم للبرمجيات المفتوحة المصدر في بداية القرن الحادي والعشرين.

ولدى فريق غت هب أرشيف كامل من جميع المستودعات الحالية، مخزن بأمان في منجم فحم خارج الخدمة في بلدة لونجييربين النرويجية في أرخبيل سفالبارد.

فريق غت هب لديه أرشيف كامل مخزن بأمان في منجم فحم خارج الخدمة في بلدة لونجييربين النرويجية (مواقع التواصل)

وتعاونت غت هب مع شركة "بيكل" (Piql)، وهي شركة خدمات حاسوب مقرها النرويج ومتخصصة في حفظ البيانات، لكتابة 21 تيرابايت من بيانات المستودعات على 186 بَكرة فيلم رقمي حساس خاص بالأرشفة. ثم تم شحن صناديق بَكرات الفيلم المزينة بشعار غت هب أوكتو كات (GitHub's Octocat) إلى داخل غرفة مدفونة تحت مئات الأمتار من التربة الصقيعية في بلدة لونجييربين النرويجية، وهي بلدة تضم أكثر من ألفي شخص.

وسمي المشروع باسم "غت هب آركتك كود فاولت" (GitHub Arctic Code Vault)، وقُدم في الأصل في عام 2019، وتم تنفيذه أخيرا في أوائل يوليو/تموز الحالي، "للحفاظ على برنامج مفتوح المصدر للأجيال القادمة من خلال تخزين التعليمات البرمجية في أرشيف تم إنشاؤه ليدوم ألف سنة"، بحسب ما نشرته مدونة الشركة.

وستكون البيانات المخزنة بالقرب من "سفالبارد غلوبال سيد فاولت" (Svalbard Global Seed Vault)، وهو مرفق تخزين كبير لمجموعة متنوعة من بذور النباتات التي جُمعت عام 2008.