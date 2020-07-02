أبرزها النقر على الجهاز لاستدعاء خدمة.. ميزات جديدة قادمة لهواتف آيفون

كشفت شركة آبل عن بعض الميزات الجديدة والعملية التي ستسهل على المستخدمين استعمال هواتف آيفون مع وصول نظام التشغيل "ios 14" القادم لتلك الأجهزة، ولكنها لم تكشف كل الميزات.

فقد اكتشف موقع (9to5Mac) المتخصص بمنتجات آبل إحدى ميزات "آي أو أس" الجديدة وهي باك تاب (Back Tap) لإمكانية الوصول التي تتيح لك تشغيل خدمة معينة في هاتفك بمجرد النقر على الجزء الخلفي منه.

وبمجرد تفعيل هذه الميزة يمكن للمستخدم النقر بإصبعه مرتين أو ثلاثا لتفعيل تطبيق معين بالجهاز، أو الوصول إلى لائحة الاختصارات الخاصة بالتطبيقات، أو تشغيل المساعد الصوتي على سبيل المثال.

ويمكنك تعيين هذه الخدمة للعمل مع ثلاثة تطبيقات أو خدمات، ويمكن تعيينها لمجموعة متنوعة من الاختصارات مثل عناصر التحكم في مستوى الصوت، وأخذ لقطة شاشة وقفل الشاشة.

وللاستفادة من هذه الميزة بعد الحصول على نظام "أي أو أس 14" يجب على مالك آيفون التوجه لقائمة الإعدادات، والضغط على خيار إمكانية الوصول أو (Accessibility) وبعدها خيار توتش (Touch) ومن ثم خيار باك تاب (Back Tap) لتظهر له خيارات دبل باك (Double Back) أو تريبل باك (Triple Back) وقائمة بالخيارات التي يمكنه اعتماد أحدها بالنقر على خلفية هاتفه مرتين أو ثلاثا.

وفقًا لشركة باتنتلي (Patently) تعمل آبل لفترة على القدرة على التحكم في أجهزتك من خلال النقر عليها، وتشبه هذه الميزة من حيث المبدأ النقر على الشاشة التي تستخدمها سامسونغ في بعض هواتفها لإظهار عدادات الوقت والتاريخ في حال كانت شاشة الهاتف مقفلة، أو تلك التي تعتمدها سوني في بعض أجهزتها لفك قفل الشاشة بمجرد النقر مرتين.

أما الميزة المثيرة الأخرى التي ستظهر مع "آي أو أس 14" فهي واجهات خاصة تضم نوافذ للحوارات التي يجريها مستخدم الهاتف عبر تطبيقات المراسلة الموجودة بهاتفه، وفوق تلك النوافذ ستظهر شعارات تبين فيما إذا كان أحد الذين تتراسل معهم يكتب رسالة لك حين فتح الواجهة.

وتبعا للتسريبات سيأتي نظام التشغيل الجديد لمستخدمي آيفون بالعديد من واجهات الاستخدام الجديدة، فضلا عن أنه سيوفر لهم إمكانيات أفضل في اختيار التطبيقات التي يرغبون بوجودها في هواتفهم.