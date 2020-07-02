من الهاتف الذكي للحاسوب.. كيف تطيل عمر أجهزتك الإلكترونية لتخدمك في أثناء الركود الاقتصادي؟

يمر العالم بحالة من الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، وأصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الاهتمام بهواتفنا الذكية والأدوات التقنية الأخرى، فنحن بحاجة إلى جعل تقنيتنا تستمر لفترة أطول.

وبمجرد أن يبدأ جهاز مثل الهاتف الذكي في العمل ببطء أو تتدهور بطاريته، نستنتج أن الوقت قد حان لشراء جهاز جديد، لذلك نقوم بالترقية لجهاز أغلى بينما بوسعنا إصلاح جهازنا الحالي بسعر أقل.

ويقول شاكيل طيّاب، الذي يدير محلا لإصلاح الهواتف وأجهزة الحاسوب في جنوب سان فرانسيسكو، "يحب الناس الإنفاق والإنفاق والإنفاق، يقولون، لا نريد إصلاحه، سنحصل فقط على هاتف جديد.. إن إصلاحه يكلفك 200 دولار، ولكنك تريد إنفاق 1500 دولار أخرى؟!".

وقد ساعدت شركات التكنولوجيا بشكل عام في رعاية هذا السلوك بالطبع، فقدم لنا العديد من صانعي الهواتف حوافز لشراء أجهزة جديدة بانتظام، بدلا من تقديم المساعدة في جعلها قادرة على التحمل.

لذلك إليك بعض الخطوات الأكثر فاعلية التي يمكنك اتخاذها لإطالة عمر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب الخاصة بك.

تحقق من البطارية

ابدأ بالتفكير في بطاريات جهازك كما لو كانت إطارات سيارات واستبدلها وفقا لذلك. ونظرا لأنه لا يمكن شحن البطاريات إلا لعدد محدود من المرات قبل أن تتدهور، فسيكون تغييرها واحدا من أهم الأشياء التي تطيل عمر الأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة.

ويقول كايل وينز الرئيس التنفيذي لموقع "آي فكست" (iFixit)، وهو موقع يقدم إرشادات حول القيام بإصلاح أجهزتك بنفسك، "يختلف عمر البطارية بحسب الأنواع المختلفة من الأدوات. وبشكل عام، ستستمر بطارية الهاتف الذكي لمدة عامين تقريبا، وستستمر بطارية الحاسوب المحمول ثلاث أو أربع سنوات قبل الحاجة إلى استبدالها".

إذن كيف تقيّم ما إذا كانت البطارية بحاجة إلى الاستبدال؟ هناك العديد من أدوات البرامج التي يمكنك استخدامها للتحقق من صلاحيتها:

يمكن لمستخدمي آبل الذين يستعملون أجهزة آيفون وآيباد فتح الإعدادات، ثم النقر على البطارية وتحديد صحة البطارية، بينما تحتوي أجهزة أندرويد على تطبيقات خارجية مثل آكيوباتري (AccuBattery) يمكنها تأكيد صلاحية البطارية.

ويمكن لمستخدمي ماك، النقر على أيقونة آبل، ثم "حول جهاز ماك" (About This Mac) ثم "تقرير النظام" (System Report). ثم النقر فوق أيقونة الطاقة لرؤية وضع البطارية. أما مستخدمو ويندوز فيمكنهم تنزيل تطبيق "باتري إنفو فيو" (BatteryInfoView) لقياس صلاحية البطارية.

التحقق من صلاحية البطارية من أولى الخطوات لإطالة عمر جهازك (مواقع التواصل الاجتماعي)

التنظيف المنتظم

تحتاج الأدوات إلى التنظيف المنتظم، إذ يمكن أن تساهم الأوساخ في انسداد فتحات التهوية، ما يشكل خطرا على الأجهزة في حالات ارتفاع درجة الحرارة.

لذا أوصى وينز بروتين التنظيف المنتظم، أولا "بالنسبة للأجهزة المحمولة، انظر داخل المنافذ حيث يدخل الغبار أو فتات الأغذية بسهولة داخل منافذ الشحن، مما يؤدي إلى شحن الهاتف بشكل أبطأ. ثم قم بتسليط مصباح يدوي في المنفذ لإلقاء نظرة فاحصة. واستخدم الهواء أو إبرة الخياطة لإزالة أي أتربة أو فتات".

ثانيا، بالنسبة لأجهزة الحاسوب، قم بنفخ الهواء لتنظيف الجهاز مرة في السنة. ويكشف فتح غطاء الحاسوب المحمول أو جهاز سطح المكتب عن المراوح، ويتراكم عليها الكثير من الغبار والشعر بمرور الوقت، وكلما كانت الأوساخ أكثر، زادت سخونة جهازك، ومن ثم خذ مكنسة كهربائية صغيرة أو نافخ هواء للتخلص من الأوساخ العالقة.

راجع بياناتك

كلما زادت مساحة تخزين الجهاز التي تستخدمها، أصبح الأداء أبطأ، لذا قم بتعيين تذكير في التقويم للقيام بعملية مسح البيانات مرة واحدة على الأقل في السنة.

وتقدم آبل أداة تخزين آيفون، التي تعرض قائمة بالتطبيقات التي تستهلك معظم البيانات ومتى تم استخدامها آخر مرة.

وعلى أجهزة أندرويد، تقدم غوغل أداة مشابهة تسمى الملفات، فعليك استخدام هذه الأدوات لحذف أي تطبيقات لم تلمسها منذ أكثر من ستة أشهر.

ولإجراء مسح سريع باستخدام أجهزة الحاسوب، افتح مجلدا وقم بفرز الملفات حسب آخر مرة تم فتحها فيها. من هناك، يمكنك على الفور إزالة الملفات والتطبيقات التي لم تفتحها منذ سنوات.

وإذا كان تطهير الملفات مرهقا للغاية، فهناك حلول أخرى وهي تخزين البيانات على وسيط خارجي. فبعض هواتف أندرويد تحتوي على فتحة لإدخال بطاقة ذاكرة، حيث يمكنك تحميل الألعاب ومقاطع الفيديو. وبالمثل، مع أجهزة الحاسوب، يمكنك توصيل الجهاز بمحرك أقراص خارجي.

الأجهزة الإلكترونية تحتاج رعاية لتخدم صاحبها لأطول فترة ممكنة (رويترز)

احمِ معداتك

يقوم معظم مالكي الهواتف الذكية بالفعل بتركيب أغطية لحماية أجهزتهم من السقوط، وهو عمل جيد حيث تحمي هاتفك من الخدوش وتمتص الصدمات في الزوايا والحواف والجزء الخلفي من جهازك. ويشبه حمل هاتف دون غطاء حماية قيادة سيارة دون مصدات.

ويعتبر واقي الشاشة حماية أخرى إضافية، حيث يمكن أن تؤدي الخدوش الصغيرة على الشاشة إلى إضعاف الزجاج، مما يزيد من احتمالية تحطمه في المرة التالية التي يسقط فيها.

وينصح وايركتر (Wirecutter)، وهو موقع تابع لصحيفة نيويورك تايمز مختص بالتقنية، بواقيات من "ماكس بوست" (Maxboost) وتيكمات (TechMatte)، والتي تكلف ما بين 8 إلى 14 دولارا.

ابحث عن متجر إصلاح جيد

قم بالبحث عن متجر إصلاح للأجهزة بالقرب منك وذلك بالسؤال أو البحث في الإنترنت وعند جمع عروض الأسعار من عدة متاجر، انتبه إلى السعر ومراجعات العملاء، وقم بإجراء بحث على الويب حول الإصلاح للحصول على فكرة واقعية عن التكلفة الحقيقية وصعوبة المهمة، ولا تخدع بقول متجر ما إن الأمر سيستغرق وقتا أطول فإن هذا لا يعني أنه سيقوم بعمل أفضل.