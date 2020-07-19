شاهد: منزل من قطعة واحدة وبتكلفة أقل يهدد عصر البناء التقليدي

قامت شركة البناء المستدامة البلجيكية كامب (Kamp) ببناء أكبر منزل تم إنشاؤه من قطعة واحدة فقط بواسطة الطباعة الثلاثية الأبعاد، إذ تفخر كامب بأن لديها أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في أوروبا، وقد حققت رقما قياسيا آخر.

وتتميز المساكن المطبوعة بهذه التكنولوجيا بسرعة الإنجاز، وبالفاعلية في استخدام المواد الخاصة للبناء، كما أنها أقل تكلفة.

وعلى الرغم من أن المنزل هو عرض تجريبي في الوقت الحالي أكثر من كونه منزلا حقيقيا يمكن العيش فيه، فإنه لا يزال كبيرا بما يكفي لوجود غرفتين مجهزتين بمرافق مستدامة، مثل الألواح الشمسية والتدفئة تحت الأرض.

وقال مدير المشروع ماريجيه آرتس لموقع نيو آتلاس (New Atlas) إن "قوة ضغط المواد أكبر بثلاث مرات من قوة البناء التقليدية"، وأضاف "إلى جانب الألياف في الخرسانة، فإن كمية تعزيزات الشبكات السلكية المستخدمة محدودة للغاية، مما وفر ما يقدر بنحو 60% من المواد والوقت والميزانية".

ومع ذلك، فإن المنزل المكون من طابقين بمساحة 998 مترا مربعا، هو أكثر من مجرد نظرة عن ما يمكن تحقيقه باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في هذا المجال. فالفيديو يوكد إمكانية تحوّل هذا العرض لمستقبل البناء خلال بضع سنين.