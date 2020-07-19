اتصلت بشركتين يابانيتين.. بريطانيا بدأت بالفعل التخلص من هواوي

ذكر موقع مؤشر نيكي (Nikkei) الياباني اليوم الأحد أن الحكومة البريطانية طلبت من اليابان المساعدة في بناء شبكاتها للجيل الخامس "5 جي" (5G) بدلا من شركة هواوي (Huawei)، وهي خطوة أخرى في إطار الحرب الباردة الجديدة على التكنولوجيا والأمن بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لوكالة رويترز فقد أفادت صحيفة "بيزنس اليومية" (business daily) -دون أن تذكر مصادر- أن بريطانيا عينت شركتي "إن إي سي" (NEC) وفوجيتسو (Fujitsu) اليابانيتين كموردين بديلين محتملين لشركة هواوي.

وقال نيكي إن المسؤولين البريطانيين التقوا نظراءهم في طوكيو الخميس الماضي، وذلك بعد يومين من أمر بريطانيا بإزالة أجهزة هواوي من شبكات الجيل الخامس بحلول نهاية عام 2027.

وفي الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي أجبرت المخاوف بشأن علاقات هواوي الأمنية المزعومة مع الحكومة الصينية رئيس الوزراء بوريس جونسون على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، مما يشكل تحالفا حاسما ضد الصين في مجال الاستثمار.

وقال موقع مؤشر نيكي إن الخطوة الأخيرة تعكس جهود بريطانيا في جلب موردي معدات جدد لتعزيز المنافسة والمساعدة في تقليل تكاليف شركات الاتصالات اللاسلكية في البلاد.

ولم ترد السفارة البريطانية في طوكيو وشركة فوجيتسو على الفور على البريد الإلكتروني أو الاستفسارات النصية التي أرسلتها وكالة رويترز يوم الأحد، كما لم ترد أمانة مجلس الوزراء الياباني واللجنة الوطنية للانتخابات على المكالمات، ولم يعلق هواوي ووزارة الخارجية الصينية على الفور، بحسب رويترز.

وقال وزير الشؤون الرقمية البريطاني أوليفر دودن الأسبوع الماضي إن بريطانيا تعمل مع حلفائها لتعزيز منافسيها الأقوى لشركة هواوي، وسمى شركات من فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان.